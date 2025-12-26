 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Seguridad Vial: Gualeguaychú implementará un sistema electrónico de fiscalización

El Concejo Deliberante de Gualeguaychú aprobó el proyecto que homologa un convenio con la Policía para implementar un sistema electrónico de fiscalización que mejorará la seguridad vial en la ciudad.

26 de Diciembre de 2025
En un paso hacia la modernización de la seguridad vial, el Concejo Deliberante de Gualeguaychú aprobó el Convenio de Interjurisdiccionalidad e Implementación del Sistema de Fiscalización Electrónica del Tránsito Vehicular. Este acuerdo, firmado entre el intendente Mauricio Germán Davico y el jefe de Policía de Entre Ríos, Comisario General Claudio Omar González, fue ratificado por el decreto provincial 1248/2025.

 

El convenio busca coordinar esfuerzos entre el Municipio y la fuerza policial provincial para controlar el tránsito mediante tecnología avanzada, sin afectar las competencias locales. Entre sus objetivos principales se encuentra la prevención de siniestros a través de la detección automática de infracciones como exceso de velocidad, paso en semáforo en rojo y giros indebidos. La Jefatura de Policía proporcionará equipos homologados, como cinemómetros (radares) y detectores en semáforos, certificados por la Dirección Nacional de Comercio Interior conforme a las leyes nacionales 25.650 y 19.511.

Este sistema integrará herramientas nacionales como el SUGIT (Sistema Unificado de Gestión de Infracciones de Tránsito) y SAFIT (Sistema Administrativo Federal de Infracciones de Tránsito), permitiendo un seguimiento eficiente de las multas y bloqueando trámites como renovaciones de licencias o transferencias de vehículos hasta su resolución. Las infracciones detectadas serán procesadas administrativamente en el Juzgado de Faltas, garantizando el derecho a defensa de los ciudadanos.

 

El proyecto también propone modificaciones al Código de Faltas Municipal (Ordenanza 10.539/2001) y a la escala de sanciones (Ordenanza 10.589/2002), estableciendo multas mínimas de 300 días-multa para infracciones graves.

 

Esta iniciativa se alinea con la adhesión del Gobierno de Gualeguaychú a la Ley Provincial 10.025, que incorpora normativas nacionales de tránsito, y responde a la necesidad de agregar valor tecnológico al control vial local. Una vez aprobada la ordenanza, el sistema entrará en vigencia, fortaleciendo la coordinación interjurisdiccional y contribuyendo a una ciudad más segura para todos sus habitantes.

