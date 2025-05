Se replicará en Paraná la tercera edición de Distinguished Gentleman Ride

El domingo se realizará la tercera edición del Distinguished Gentleman Ride (DGR), que se emplazará en el Monumento al general Urquiza. Será en un parque cerrado desde las nueve de la mañana. Este miércoles por la tarde se realizó una charla para concientizar sobre la prevención contra el cáncer de próstata y la depresión. Fue en calle Cervantes 170.

Fabricio Meglio. Foto: Elonce

Fabricio Meglio, uno de los organizadores, comunicó que “es un evento internacional, que se hace de forma simultánea en más de 101 países. En nuestro país, somos 17 ciudades que generamos esta acción. No es un motoencuentro o una juntada de motos. Simplemente es una acción para generar un mensaje: la prevención contra el cáncer de próstata y de la depresión del varón”.

El psiquiatra Fernado Fusaro. Foto: Elonce.

El psiquiatra Fernando Fusaro mencionó: “Es un gusto que me hayan invitado y me hayan tenido en cuenta. Una de las cosas por las que dije que sí rápidamente fue cuando escuche la palabra prevención. La prevención, no solo en la medicina y en la zona de la próstata, sino en todas las enfermedades del cerebro y en especial en la depresión, es muy importante. Es la clave para que podamos tener un órgano sano”.

El urólogo Gustavo Neri. Foto: Elonce.

El urólogo Gustavo Neri brindó su mensaje de reflexión: “Quiero destacar la importancia de la prevención, del cáncer de próstata que es el más frecuente en hombres en el país. No da síntomas, en principio. Por lo tanto, como en otros cánceres, es fundamental el diagnóstico temprano y la prevención. Agarrado a tiempo, (el cáncer) se cura y es tratable. La rutina sería todos los años, a partir de los 50, hacerse el chequeo de rutina con análisis de sangre, el PSA y el examen digital rectal”.