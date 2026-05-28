Se refaccionan instalaciones de la escuela Balbarrey de Paraná

El Gobierno de Entre Ríos, a través del Ministerio de Planeamiento e Infraestructura, lleva adelante reparaciones edilicias en la escuela Nº 19 "María Rosa Balbarrey", con el objetivo de mejorar las condiciones edilicias del establecimiento al que asisten más de 80 estudiantes.
El Gobierno de Entre Ríos, a través del Ministerio de Planeamiento e Infraestructura, lleva adelante reparaciones edilicias en la escuela Nº 19 "María Rosa Balbarrey", ubicada en la zona de Paracao, al sudoeste de la ciudad de Paraná, con el objetivo de mejorar las condiciones edilicias del establecimiento al que asisten más de 80 estudiantes.
La intervención abarca la reparación de sanitarios, el tratamiento de humedades, la renovación de cubiertas en el nivel inicial y el reemplazo de piso del patio. Asimismo, se realizarán trabajos de pintura en sectores deteriorados y se incorporarán dos árboles en el espacio exterior, promoviendo un entorno más adecuado para la comunidad educativa.
Además, se prevé la readecuación del sistema eléctrico, con la incorporación de iluminación para el patio, y se realizará la limpieza de cañerías y desagües pluviales en el sector de sanitarios, a fin de garantizar su correcto funcionamiento y durabilidad.
La obra cuenta con una inversión provincial de 34.667.149 pesos y un plazo de ejecución de 60 días corridos, y está a cargo de la firma Leites Walter.
En este marco, el ministro de Planeamiento e Infraestructura, Hernán Jacob, destacó la importancia de estas intervenciones en materia de infraestructura educativa al señalar que "con cada obra que se suma a la planificación de obras para mejorar espacios educativos es apostar al desarrollo de los chicos y de la provincia. Estas obras posibilitan instalaciones seguras y funcionales, que acompañan el desarrollo diario de las actividades en cada institución".