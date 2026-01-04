 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Se realizó una feria de emprendedores en el barrio 300 viviendas

“Estamos muy contentos porque ha venido mucha gente”, destacaron desde la organización de la feria de emprendedores en el barrio 300 viviendas.

4 de Enero de 2026
Mucha gente concurrió a la feria de emprendedores.
Mucha gente concurrió a la feria de emprendedores. Foto: Elonce.

REDACCIÓN ELONCE

Se llevó a cabo este sábado por la noche una feria de emprendedores en el barrio 300 viviendas. Elonce estuvo presente y dialogó con parte de la organización del evento.

 

Foto: Elonce.
Foto: Elonce.

 

Pablo Rinaldi, integrante del barrio 300 viviendas, explicó: “Armamos una feria y un paseo emprendedor para poder hacer varias ediciones. Estamos disfrutando del show artístico. Ahora tenemos un DJ pasando música en vivo y más de 20 emprendedores en stands que estuvieron copándose. Estamos muy contentos porque ha venido mucha gente y a pesar de que estamos en un lugar muy lejos del centro”.

 

Melina, otra integrante del barrio 300 viviendas, destacó: “La idea en un principio fue realizarla en diciembre, que es la Feria Navideña y lamentablemente nos llovió. La tuvimos que reprogramar para esta fecha y estamos contentos porque vinieron muchos emprendedores del barrio y de otros lugares, como de San Benito y Colonia Avellaneda. Les fue muy bien a los chicos”.

Temas:

feria de emprendedores barrio 300 viviendas
