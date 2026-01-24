Se desarrolla una Jam de Dibujo, Ilustración y Diseño en la Sala Antequeda durante todo el fin de semana

 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
24 de Enero de 2026
La propuesta continuará este domingo.
La propuesta continuará este domingo. Foto: Elonce

REDACCIÓN ELONCE

Jam de Dibujo, ilustración y feria gráfica convocan en la Sala Antequeda con artistas locales y regionales en una propuesta cultural abierta durante el fin de semana. Referentes brindaron detalles a Elonce e invitaron a la jornada del domingo.

En la tarde de este sábado, la actividad cultural estuvo activa en la capital entrerriana con una propuesta que reúne ilustración, diseño gráfico y una Jam de Dibujo en la Sala Antequeda, ubicada en Alameda de la Federación 557, de Paraná. La iniciativa convoca a artistas, feriantes y público en general, y se desarrolló en un clima de intercambio creativo, producción en vivo y acompañamiento del público.

Francisco V&aacute;zquez, coordinador
Francisco Vázquez, coordinador

Organizada por Aura, con el acompañamiento de la Secretaría de Cultura, la actividad comenzó el viernes y continúa durante todo el fin de semana, con entrada libre y gratuita para paranaenses y visitantes.

Una Jam de Dibujo para compartir el proceso creativo

La Jam de Dibujo comenzó este sábado a las 17 y se extendió hasta las 21, con artistas dibujando en vivo y compartiendo el proceso creativo de manera abierta y espontánea. “La muestra y la feria tuvieron mucho éxito ayer. Hoy esperamos aún más gente”, explicó Francisco Vázquez, desde la coordinación de Aura.

En la actividad participan ilustradores y artistas de Paraná, Villaguay, Victoria y Concordia, quienes trabajan sin consignas estrictas, dejando fluir ideas, conversaciones y trazos, en un espacio de convivencia y experimentación artística.

Lucas Mercado
Lucas Mercado

Feria gráfica y producción regional en exposición

La propuesta se completa con una feria de artes gráficas que reúne 25 feriantes, con puestos de diferentes oficios y especialidades: impresiones en tela, remeras, publicaciones independientes, cómics, libros y objetos gráficos, todos de producción local y regional.

Vázquez remarcó la importancia de generar estos espacios: “Hay muchas personas que se dedican a las artes gráficas y tienen pocos lugares de visibilidad. La intención es darles ese espacio y que la sociedad conozca lo que se produce”.

Jaimo
Jaimo

La muestra y la feria continuarán este este domingo de 17 a 21, invitando al público a recorrer la Sala Antequeda y a sumarse a una propuesta cultural que pone

Temas:

jam de dibujo ilustracion Diseño Sala Antequeda
