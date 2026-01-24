Se desarrolla una Jam de Dibujo, Ilustración y Diseño en la Sala Antequeda durante todo el fin de semana

REDACCIÓN ELONCE
Jam de Dibujo, ilustración y feria gráfica convocan en la Sala Antequeda con artistas locales y regionales en una propuesta cultural abierta durante el fin de semana. Referentes brindaron detalles a Elonce e invitaron a la jornada del domingo.
En la tarde de este sábado, la actividad cultural estuvo activa en la capital entrerriana con una propuesta que reúne ilustración, diseño gráfico y una Jam de Dibujo en la Sala Antequeda, ubicada en Alameda de la Federación 557, de Paraná. La iniciativa convoca a artistas, feriantes y público en general, y se desarrolló en un clima de intercambio creativo, producción en vivo y acompañamiento del público.
Organizada por Aura, con el acompañamiento de la Secretaría de Cultura, la actividad comenzó el viernes y continúa durante todo el fin de semana, con entrada libre y gratuita para paranaenses y visitantes.
Una Jam de Dibujo para compartir el proceso creativo
La Jam de Dibujo comenzó este sábado a las 17 y se extendió hasta las 21, con artistas dibujando en vivo y compartiendo el proceso creativo de manera abierta y espontánea. “La muestra y la feria tuvieron mucho éxito ayer. Hoy esperamos aún más gente”, explicó Francisco Vázquez, desde la coordinación de Aura.
En la actividad participan ilustradores y artistas de Paraná, Villaguay, Victoria y Concordia, quienes trabajan sin consignas estrictas, dejando fluir ideas, conversaciones y trazos, en un espacio de convivencia y experimentación artística.
Feria gráfica y producción regional en exposición
La propuesta se completa con una feria de artes gráficas que reúne 25 feriantes, con puestos de diferentes oficios y especialidades: impresiones en tela, remeras, publicaciones independientes, cómics, libros y objetos gráficos, todos de producción local y regional.
Vázquez remarcó la importancia de generar estos espacios: “Hay muchas personas que se dedican a las artes gráficas y tienen pocos lugares de visibilidad. La intención es darles ese espacio y que la sociedad conozca lo que se produce”.
La muestra y la feria continuarán este este domingo de 17 a 21, invitando al público a recorrer la Sala Antequeda y a sumarse a una propuesta cultural que pone