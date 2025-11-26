Restaurarán el histórico reloj del Palacio Municipal de Paraná

El reloj del Palacio Municipal de Paraná constituye un elemento emblemático de la ciudad, siendo parte integral del paisaje urbano y símbolo de su historia.
Este miércoles se realizó la apertura de sobres para la obra de restauración del reloj del Palacio Municipal de Paraná, ubicado en Urquiza y Corrientes. El proyecto tiene por objetivo su preservación y funcionalidad.
Sin embargo, con el paso del tiempo, ha sufrido un progresivo deterioro: los vidrios se han roto, varios números se han borrado, las pesas, el campanil y sus martillos presentan un grado significativo de corrosión, y la máquina acusa una notable falta de mantenimiento. Todo esto afecta tanto su funcionalidad como su valor estético.
“Llevamos adelante distintas obras vinculadas a la restauración del Palacio Municipal y ahora se encarará la reparación del reloj en la cúpula del histórico edificio, que es una maquinaria muy antigua. Se encuentra muy deteriorado y con falta de mantenimiento, por eso se encarará la recuperación integral, tanto en la parte estética como en su maquinaria interna”, destacó el secretario de Planificación e Infraestructura, Eduardo Loréfice.
Para llevar adelante la intervención, se utilizarán materiales duraderos y compatibles con la arquitectura del edificio, así como técnicas que faciliten futuras intervenciones sin afectar la integridad del conjunto.
Detalles de los trabajos
El proyecto contempla la limpieza y tratamiento a la cal de paramentos interiores y exteriores de la torre, el retiro y puesta a punto de la maquinaria, además del reemplazo completo de la estructura metálica de las esferas del reloj.
La intervención incluye el reemplazo de vidrios por policarbonato de 8 mm, el tratamiento de minuterías, sistema de transmisión y agujas y la adecuación del campanil y sus componentes. Finalmente, se realizará una nueva instalación eléctrica para mayor seguridad y eficiencia.
El plazo estimado de la obra es de cuatro meses.