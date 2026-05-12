Relanzaron Ecoaliados, el programa que impulsa el reciclaje en las escuelas 

La Municipalidad de Paraná lanzó la segunda edición de Ecoaliados junto a escuelas y una empresa recicladora. Buscan incorporar más instituciones educativas.
Este martes la Municipalidad de Paraná relanzó el programa Ecoaliados, una iniciativa destinada a promover el reciclaje en instituciones educativas de la ciudad. La presentación se realizó en la Escuela Nº 88 “María Auxiliadora”, donde autoridades municipales, representantes de la empresa Quanta y directivos escolares destacaron la importancia de generar conciencia ambiental entre los estudiantes.
El programa comenzó el año pasado con la participación de 17 instituciones educativas y ahora busca ampliar la convocatoria para incorporar nuevas escuelas interesadas en reciclar materiales como plástico, tapitas y latas, que luego son transformados en mobiliario reciclable.
El subsecretario de Ambiente de Paraná, Maximiliano Pérez Viecenz, explicó: “Esta iniciativa tiene por propósito llamar a nuevas instituciones educativas a que se sumen al programa Ecoaliados para reciclar distintos tipos de material, como plástico, latitas y tapitas”. Además, remarcó que desde el municipio brindan “la estructura para reciclar y la logística de retiro”.
Material reciclable transformado en mobiliario
Por su parte, Javier Levy, representante de la empresa Quanta, detalló el trabajo que realizan con los residuos recolectados. “Nosotros recibimos los materiales que las instituciones juntan, los transformamos en productos y los devolvemos a través de la gestión de la municipalidad”, sostuvo.
Según indicó, elaboran mobiliario urbano, juegos infantiles, bancos, papeleros, pérgolas, cestos de residuos y equipamiento para espacios públicos. También adelantó que trabajan en una línea de elementos para caniles y actividades recreativas para mascotas.
Levy destacó además el acompañamiento municipal para sostener el proyecto. “Gracias al liderazgo de la municipalidad hemos podido continuar con el programa y este año sumar nuevas instituciones”, afirmó.
“Los chicos están muy contentos”
La directora de la Escuela Nº 88, Valeria Cardoso, celebró que el establecimiento haya sido elegido para el relanzamiento de la propuesta. “Nuestra escuela desarrolla talleres vinculados al cuidado del planeta y el reciclaje, por eso esta experiencia será muy significativa”, expresó.
Asimismo, aseguró que los alumnos ya comenzaron a entusiasmarse con la iniciativa. “Hoy ya querían traer botellas y latitas para poder participar”, relató la docente.
En relación con las necesidades de la institución, Cardoso comentó que uno de los objetivos será conseguir bancos reciclables para el patio escolar. “Tenemos un hermoso espacio verde y los bancos vendrían muy bien para los chicos”, concluyó. Elonce.com