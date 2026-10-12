Recorrido por el patio gastronómico del Puerto Nuevo: sabores regionales, música y familias en el cierre de Diseña Paraná

REDACCIÓN ELONCE
El patio gastronómico del Puerto Nuevo reunió a familias y turistas durante la última noche de Diseña Paraná 2026. Elonce recorrió los puestos instalados frente a Sala Mayo, donde hubo comidas regionales, propuestas a la parrilla, música en vivo y una importante concurrencia.
El patio gastronómico del Puerto Nuevo fue uno de los principales puntos de encuentro durante la última jornada de Diseña Paraná 2026. Este lunes 12 de octubre, en el cierre del fin de semana largo, familias, jóvenes y turistas disfrutaron de comidas regionales, espectáculos musicales y un ambiente festivo frente a Sala Mayo. Elonce recorrió el espacio y dialogó con gastronómicos, artistas y visitantes.
Desde las primeras horas de la tarde, los puestos ofrecieron distintas alternativas para comer al aire libre. Choripanes a la parrilla, empanadas de pescado, papas fritas y otras preparaciones formaron parte de la propuesta que acompañó a la feria de diseño y emprendedores.
La importante circulación de público se mantuvo hasta la noche, cuando numerosos visitantes continuaban recorriendo el sector, realizando compras y compartiendo momentos en familia. La presencia de niños, grupos de amigos y turistas marcó el cierre de una edición que combinó producción local, gastronomía y expresiones artísticas.
Cocina regional y buena respuesta del público
Durante la recorrida, Elonce conversó con Lorena, una de las responsables de los puestos gastronómicos, quien destacó el movimiento comercial registrado durante las jornadas de la feria.
“Excelente viene la venta, gracias a Dios. Muchísimo público ha venido y estamos siempre con nuestra cocina regional a leña, ofreciendo productos al fuego, choripanes, empanadas y prestando un lindo servicio a la sociedad”, expresó.
La emprendedora explicó que el espacio gastronómico reunió a distintos productores que ofrecieron sus especialidades frente a Sala Mayo. La preparación de alimentos a las brasas fue uno de los atractivos para quienes transitaban por el lugar. “Estamos junto a un par de gastronómicos ofreciendo en la puerta de Sala Mayo un patio gastronómico con variedad de productos”, destacó.
Música en vivo para acompañar la feria
Además de las propuestas culinarias, el cierre de Diseña Paraná contó con presentaciones musicales que acompañaron el recorrido de los visitantes.
Entre los artistas convocados estuvo un dúo, cuyos integrantes dialogaron con Elonce después de su actuación, mientras disfrutaban de unas empanadas de pescado.
“Ahora estamos degustando unas empanaditas de pescado más que merecidas”, comentaron tras finalizar su presentación.
Los músicos destacaron la oportunidad de participar en un encuentro que reúne a emprendedores, diseñadores y artistas locales en un espacio cercano al río Paraná. “Una alegría porque es una feria muy convocante. Ayer estuvimos haciendo nuestra primera presentación, hoy la segunda. Una alegría enorme poder estar compartiendo nuestra música en este marco al lado del río. Un placer”, expresaron.
Las familias disfrutaron de la última noche
El patio gastronómico también fue escenario de encuentros familiares. Durante la cobertura, Elonce conversó con Magalí, una niña que esperaba comprar un cucurucho de papas fritas mientras disfrutaba de la feria junto a sus familiares.
Al ser consultada sobre quiénes la acompañaban, respondió: “Con mi hermana, con mi papá y mi mamá”. También confirmó que estaba disfrutando de la jornada.
En otra de las mesas, un grupo de niños y jóvenes de Paraná se preparaba para compartir papas fritas con cheddar después de recorrer los puestos de diseño instalados dentro de Sala Mayo.
Una de las visitantes destacó la variedad de productos que encontró durante su recorrido, especialmente los accesorios elaborados con materiales originales. “Vi unos aritos o cadenitas que estaban hechas de papel. Estaban muy lindas”, contó.
Una propuesta que convocó a vecinos y turistas
La feria también recibió a personas que ya habían participado en ediciones anteriores y que decidieron regresar para conocer las nuevas propuestas.
Una de las asistentes expresó su satisfacción con la experiencia. “Ya he venido anteriormente, pero estaba muy linda esta vez. Me gustó”, manifestó. Al referirse a la concurrencia, agregó: “Mucha gente. Me encantó”.