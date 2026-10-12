Día de la Diversidad Cultural: el compromiso de la comunidad charrúa Etriek con sus antepasados

En el marco del Día de la Diversidad Cultural, la comunidad charrúa Etriek de Villaguay renovó su compromiso con la memoria de sus antepasados, la preservación de sus tradiciones y la transmisión de su identidad a las nuevas generaciones. Héctor Senaqué Santomil, referente de la comunidad, dialogó con Elonce sobre el significado del 12 de octubre y las actividades que desarrollan desde hace 24 años para mantener viva su historia.

El encuentro, denominado Fogón de la Memoria, Verdad, Territorio e Identidad, reúne a familias, niños y representantes de los pueblos originarios en un espacio de reflexión sobre los acontecimientos históricos que marcaron a sus comunidades. La propuesta también busca fortalecer los vínculos entre generaciones y recuperar expresiones culturales que durante mucho tiempo fueron invisibilizadas.

“Nosotros hace 24 años venimos realizando un fogón denominado Fogón de la Memoria, Verdad, Territorio e Identidad de los pueblos originarios de Abya Yala”, expresó Senaqué Santomil, quien destacó la continuidad de una iniciativa que combina memoria histórica, participación comunitaria y reivindicación cultural.

Un encuentro para recordar a los antepasados

El referente charrúa explicó que la conmemoración del 12 de octubre representa una oportunidad para reflexionar sobre la historia de los pueblos indígenas y reafirmar su presencia en la sociedad actual.

“Este día que se cambió en el 2010, del Día de la Raza al Día del Respeto de la Diversidad Cultural, nosotros seguimos, profundizamos año a año, nos juntamos en reflexión sobre lo que aconteció hace más de 500 años”, sostuvo. En ese sentido, remarcó que las comunidades originarias mantienen una interpretación crítica sobre la llegada de los europeos al continente americano. “Denominamos que no fue descubrimiento, sino que fue el inicio de un genocidio”, manifestó.

Senaqué Santomil señaló que el reconocimiento de la historia también implica recuperar la memoria de quienes resistieron y transmitieron su identidad a pesar de los procesos de persecución y desplazamiento. “Pudimos, en la lucha con distintos pueblos originarios, no solamente a nivel nacional, sino internacional, instalar leyes que reivindiquen nuestros pueblos. También rescatar esas identidades que se creían extintas, como la nuestra, que muchas veces machacaron con que habíamos sido exterminados”, expresó.

La identidad charrúa se transmite entre generaciones

Uno de los aspectos centrales del trabajo de la comunidad Etriek es la recuperación de la identidad charrúa y su transmisión a niños y jóvenes. Según explicó el entrevistado, el proceso de autorreconocimiento permitió fortalecer los vínculos con las raíces familiares.

“Ya vamos para la cuarta generación de autorreconocimiento, auto asunción, que no es fácil asumirse de pueblo originario cuando en la historia a estos pueblos los han tenido como los malos”, señaló.

El Fogón de la Memoria se convirtió en un espacio de encuentro donde las familias comparten relatos, canciones, composiciones y conocimientos vinculados con su cultura. También permite incorporar expresiones de la lengua charrúa y transmitir una visión propia sobre la relación con el territorio. “Nosotros podemos desde aquí, desde nuestro espacio comunitario, transmitir la hermandad que tenemos y lo hacemos a través de actos culturales como estos, donde también compartimos nuestras músicas, transmitimos a través de las canciones, de las composiciones que hacemos, nuestra lengua, nuestra cosmovisión y nuestros reclamos”, destacó.

El compromiso con los derechos de los pueblos originarios

Además de recordar a sus antepasados, la comunidad charrúa Etriek utiliza estos encuentros para reflexionar sobre los derechos conquistados y los desafíos que todavía enfrentan los pueblos indígenas.

Senaqué Santomil recordó que el artículo 33 de la Constitución de Entre Ríos reconoce la preexistencia étnica y cultural de los pueblos originarios. En ese marco, consideró necesario que las comunidades tengan mayor participación en las decisiones institucionales relacionadas con su identidad y sus territorios.

Durante la entrevista, también fue consultado sobre la postura del Gobierno nacional respecto de la llegada de Cristóbal Colón a América y la reivindicación de la antigua denominación Día de la Raza. “Nosotros lo lamentamos porque vamos viendo paso a paso las acciones que se van llevando a cabo desde el Gobierno, con leyes como la 26.160, que prohibía los desalojos a las comunidades”, sostuvo.

La defensa del territorio y los recursos naturales

El representante de Etriek expresó preocupación por las situaciones que atraviesan distintas comunidades indígenas del país, especialmente aquellas vinculadas con conflictos territoriales y condiciones de vulnerabilidad social. “Últimamente lo que está en la mesa es la cuestión de la soberanía territorial, la entrega de los territorios a capitales extranjeros, en donde los pueblos originarios son los primeros en cargar con toda esa violencia”, afirmó.

Al referirse a la realidad de su comunidad, aclaró que en Villaguay las principales dificultades están relacionadas con las condiciones sociales de algunas familias.

“Nosotros, si bien no estamos en esa cuestión, sí estamos en una situación vulnerable en cuanto a la situación social que viven muchos integrantes de nuestras comunidades, así como viven muchos integrantes de la sociedad”, explicó.

También destacó que la defensa de los recursos naturales forma parte de los valores que buscan transmitir a las nuevas generaciones. “Nosotros alzamos la bandera de la soberanía, alzamos la bandera de la protección del territorio, del medio ambiente. Peleamos para que no se venda nuestra agua”, manifestó.

La presencia charrúa en la identidad entrerriana

Hacia el final de la entrevista, Senaqué Santomil remarcó que el compromiso con los antepasados no se limita a recordar el pasado, sino que también implica sostener las reivindicaciones actuales y fortalecer el reconocimiento de los pueblos originarios.

“Para nosotros es un gran atraso porque hemos conquistado derechos, han cambiado cosas estructuralmente en el país para que nosotros sigamos avanzando en estas reivindicaciones”, expresó al cuestionar las políticas nacionales que considera contrarias a esos avances.

Asimismo, subrayó la importancia de reconocer el aporte histórico y cultural de las comunidades indígenas a la conformación de la provincia. “Acá en Entre Ríos tiene una raíz profunda, una base profunda de la identidad entrerriana que deriva del pueblo originario, en particular del pueblo charrúa”, afirmó.