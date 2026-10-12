Feriado del 12 de octubre: qué nombre establece la ley y qué se conmemora en Argentina

El 12 de octubre se conmemora en Argentina como Día del Respeto a la Diversidad Cultural, la denominación que mantiene la Ley 27.399 sobre feriados nacionales. Aunque durante décadas fue conocido como Día de la Raza, ese nombre fue reemplazado en 2010.

La diferencia entre ambas expresiones responde a un cambio en el enfoque de la conmemoración. La denominación vigente incorpora el reconocimiento de los pueblos originarios, sus derechos y la diversidad de identidades que integran la sociedad.

Este año, la fecha cae lunes y completa un fin de semana largo de tres días. El feriado se cumple hoy, sin necesidad de trasladarlo a otra jornada.

Qué establece la legislación vigente

La Ley 27.399 incluye al 12 de octubre entre los feriados nacionales trasladables y lo identifica expresamente como “Día del Respeto a la Diversidad Cultural”. Esa es la denominación establecida en el texto legal.

El Gobierno de Javier Milei retomó la expresión Día de la Raza en comunicaciones institucionales. Sin embargo, el uso de ese nombre no constituye por sí mismo una modificación de la ley que regula el calendario nacional.

El cambio se había formalizado mediante el Decreto 1584/2010, firmado durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner. Posteriormente, la legislación sancionada en 2017 conservó la denominación adoptada siete años antes.

La llegada de Colón y el cambio de perspectiva

La fecha recuerda la llegada de la expedición de Cristóbal Colón a América el 12 de octubre de 1492. Ese acontecimiento dio inicio a un proceso de contacto, conquista y colonización europea del continente.

En Argentina, la jornada fue establecida como feriado nacional en 1917, durante la presidencia de Hipólito Yrigoyen. Durante buena parte del siglo XX, su conmemoración estuvo asociada con la llegada de los europeos y la idea del mestizaje.

Los fundamentos del decreto de 2010 plantearon una revisión de esa perspectiva, centrada en el respeto a la diversidad étnica y cultural. La modificación buscó ampliar la reflexión sobre la historia americana y el lugar de las comunidades indígenas

Cómo se recuerda la jornada en otros países

Las denominaciones varían en América Latina. Bolivia la identifica como Día de la Descolonización, mientras que Ecuador utiliza Día de la Interculturalidad y Plurinacionalidad y México, Día de la Nación Pluricultural.

En Nicaragua y Venezuela se conmemora el Día de la Resistencia Indígena. Perú, por su parte, adoptó el nombre Día de los Pueblos Originarios y del Diálogo Intercultural.

España celebra su Fiesta Nacional, también conocida popularmente como Día de la Hispanidad. En Argentina, las actividades escolares y laborales habituales se retomarán el martes 13, después del feriado de este lunes.