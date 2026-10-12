Recorrida por Diseña Paraná: gran convocatoria y balance positivo en la última jornada de la feria en Sala Mayo

La feria Diseña Paraná vivió este lunes 12 de octubre su última jornada en Sala Mayo, con una importante presencia de familias, jóvenes y turistas que recorrieron los puestos de los 82 diseñadores y emprendedores participantes. Durante la tarde, Elonce realizó una recorrida por el predio para conocer las propuestas, las experiencias de los expositores y el balance de la quinta edición del encuentro.

La actividad se desarrolló durante tres jornadas, de 16 a 21, con una amplia variedad de productos de diseño local, entre ellos indumentaria, accesorios, bijouterie, artículos textiles y objetos originales. En el exterior de Sala Mayo, el público también pudo disfrutar de propuestas gastronómicas, en un ambiente que combinó producción, creatividad y encuentro familiar.

Durante la cobertura de Elonce, los emprendedores destacaron la respuesta de los visitantes y el acompañamiento a los productos elaborados en Paraná. También valoraron la posibilidad de dar a conocer sus marcas, establecer nuevos contactos comerciales y participar de un espacio que promueve el desarrollo del diseño independiente.

Diseña Paraná reunió a 82 emprendedores locales

El secretario de Producción municipal, Oscar Bustamante, dialogó con Elonce y destacó la participación de los expositores. “82 diseñadores y diseñadoras son los protagonistas de esta quinta edición de Diseña Paraná”, expresó.

El funcionario recordó que la iniciativa forma parte de una política municipal destinada a fortalecer la producción local. “Esto es un programa creado por ordenanza que busca que el diseño de Paraná sea un polo de atracción de inversiones, de generación de empleo, de construcción de productos innovadores”, explicó.

Además, destacó el trabajo conjunto entre los sectores público, privado y académico. “Año a año vemos cómo eso se logra, cómo se genera esa solidaridad entre los propios diseñadores, cómo se trabaja con este Estado facilitador que plantea la gestión de la intendenta Rosario Romero con el sector privado y el sector académico”, sostuvo.

Un proceso de selección y capacitación durante todo el año

Bustamante también brindó detalles sobre el proceso de formación que atravesaron los participantes antes de llegar a la feria. Según explicó, la convocatoria comenzó con aproximadamente 300 personas interesadas en desarrollar sus propuestas.

“Es un programa que tiene un nivel de exigencia importante. Comenzaron 300 personas a principios de este año, que durante muchos meses se estuvieron formando y capacitando con profesionales. Hubo 140 que presentaron una propuesta final para la participación, de los cuales 82 llegaron a esta instancia”, detalló.

En ese sentido, remarcó que el objetivo del programa trasciende la exposición comercial. “La feria es un momento de celebración del final de un proceso, pero no es lo único, sino que da cuenta de ese trabajo de todo un año para crecer”, afirmó.

Los emprendedores destacaron las ventas y el acompañamiento del público

Durante la recorrida, Elonce conversó con distintos expositores que realizaban un balance de los tres días de actividad. Uno de ellos resaltó el respaldo recibido por parte de los visitantes, incluso en un contexto económico complejo.

“La gente ha ayudado mucho, más allá de las condiciones en las que se pueden encontrar. Siempre apoya al emprendedor y eso es lo que más nos reintegra a nosotros, además del esfuerzo”, manifestó.

Consultado sobre las posibilidades de pago, explicó que los puestos ofrecieron distintas alternativas para facilitar las compras. “Están todas las formas de pago: transferencia, QR, tarjeta y efectivo. La idea es que la gente se lleve algo nuestro, de todos los emprendedores que somos más de 80, y tenga algo de su pueblo, de su ciudad, hacia afuera y para ellos mismos”, expresó.

Otro emprendedor coincidió en el balance positivo de la convocatoria. “Muchísima gente ha pasado por todos los puestos durante los tres días. El balance es super positivo”, aseguró.

Diseños inspirados en las flores y la identidad de Paraná

Entre los productos que llamaron la atención durante la recorrida se destacaron las prendas inspiradas en elementos característicos de la ciudad. Una diseñadora presentó una campera elaborada con referencias a las flores de los árboles de Paraná.

“Esta campera tiene las flores de los árboles de Paraná. La hice pensando en todos los colores del lapacho, del ceibo y demás. Y como en Paraná enfatizamos con la palabra flor, le puse Flor de Campera. Y allá tenés el Flor de Poncho”, contó.

La emprendedora también destacó el valor de ofrecer productos diferentes. “A la gente le gustan mucho las cosas que hacemos porque es todo de diseño, original, creativo y paranaense. Esa es la idea, que apoyen al diseño local”, expresó.

En los diferentes espacios también pudieron observarse prendas deportivas, ropa íntima, accesorios, ponchos, artículos textiles y otras creaciones que reflejaron la diversidad de propuestas de los participantes.

El público acompañó hasta el cierre de la feria

La recorrida de Elonce también permitió conocer las opiniones de quienes se acercaron a Sala Mayo durante el feriado. Entre los visitantes hubo familias completas, grupos de amigos y vecinos que aprovecharon la jornada para observar los productos y realizar compras.

Una de las asistentes, que había concurrido también durante la jornada anterior, expresó su entusiasmo por la propuesta. “Hermoso, me encanta”, manifestó al ser consultada sobre su experiencia.

Por su parte, la emprendedora "Tati" Asensio destacó el vínculo que se genera entre los diseñadores y el público. “Paraná siempre es muy generosa, valora, reconoce y compra también. Estamos recontentos. Una linda feria esperada por el público, por los emprendedores y por los diseñadores. Nos esperamos todo el año para esto”, señaló.