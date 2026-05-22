Recolectarán cabello para pelucas oncológicas en una jornada solidaria este domingo 24

REDACCIÓN ELONCE
La actividad solidaria se realizará este domingo 24 en plaza Le Petit Pisant de Paraná para reunir cabello destinado a la confección de pelucas oncológicas para pacientes con cáncer.
La jornada solidaria de recolección de cabello para la confección de pelucas oncológicas fue reprogramada para este domingo 24 en plaza Le Petit Pisant de Paraná. La iniciativa beneficiará a la organización “Pelucas de Esperanza”, que asiste a personas que atraviesan tratamientos contra el cáncer.
El estilista Marcelo García Névez, integrante de la filial local de la ONG, explicó que la actividad debió suspenderse el fin de semana pasado debido a las condiciones climáticas. “El clima nos jugó una mala pasada”, expresó. Sin embargo, para este domingo se pronostica cielo parcialmente nublado con una máxima estimada en 18ºC, con lo cual, con abrigo en mano, será una jornada ideal para aportar un granito de arena a la propuesta solidaria.
Una campaña solidaria que crece en Paraná
García Névez contó que desde hace una década trabajan en acciones solidarias vinculadas a la confección de pelucas y que desde 2016 desarrollan campañas de recolección de cabello en Paraná.
Además, destacó que la actividad fue declarada de interés cultural por la Municipalidad de Paraná a partir de una iniciativa impulsada por el concejal Sergio Elízar.
“Dona cabello, dona amor”, resumió el organizador sobre el espíritu de la propuesta solidaria.
Cómo debe ser el cabello donado
El estilista explicó que el cabello donado debe estar limpio y seco y tener una longitud mínima de entre 15 y 20 centímetros. También aclaró que pueden donarse cabellos con tinturas, canas o tratamientos químicos previos.
“Cualquiera puede donar, no importa la edad ni el género”, sostuvo García Névez, quien valoró especialmente a los hombres que dejan crecer su cabello para colaborar con la iniciativa.
Durante la jornada, los cortes serán gratuitos y estarán a cargo de peluqueros voluntarios de la ciudad.
Pelucas artesanales y actividades recreativas
Todo el cabello recolectado será enviado a la sede de “Pelucas de Esperanza” en Gualeguaychú, donde se confeccionan artesanalmente las pelucas destinadas a pacientes oncológicos.
García Névez también solicitó la colaboración de la comunidad mediante la donación de casquetes y pelucas en desuso para reutilizar materiales.
La actividad contará además con música, sorteos, propuestas recreativas y la participación de artistas locales y empresas que acompañarán la jornada solidaria en Paraná.