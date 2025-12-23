 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Realizan tareas de mantenimiento sobre Ruta 12 entre Galarza y Crespo

23 de Diciembre de 2025
Ruta Nacional 12
Ruta Nacional 12

Continúa la puesta en valor de la Ruta Nacional 12, en el tramo de 151 kilómetros entre la localidad de Galarza y su intersección con la Ruta Nacional 131 y la Ruta Provincial 32.

Vialidad Nacional informó que continúa con la puesta en valor de la Ruta Nacional 12, en el tramo de 151 kilómetros entre la localidad de Galarza y su intersección con la Ruta Nacional 131 y la Ruta Provincial 32. Estos trabajos se desarrollan en los departamentos de Gualeguay, Tala, Nogoyá, Diamante y Paraná.

 

Durante las últimas semanas del año continuará la ejecución de tareas de conservación, tales como bacheo de calzada, calce y perfilado de banquinas, mantenimiento de obras de arte (puentes y alcantarillas), corte de pastos y malezas, la limpieza de la zona de camino, el mantenimiento de los sistemas de alumbrado, la reparación y reposición de señales verticales y de barandas de defensa, entre otras.

El proyecto de la obra de reparación y mantenimiento de la RN12 se encuentra enmarcado dentro de los lineamientos estipulados en la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, optimizará las condiciones de circulación entre las principales localidades de la región.

 

Recomendaciones importantes:

-Circular con extrema precaución en sectores donde se encuentren trabajando agentes y equipos viales.

-Utilizar el cinturón de seguridad.

-Llevar las luces bajas encendidas.

-Respetar la velocidad máxima y mínima indicada en el tramo.

Temas:

Vialidad Nacional Ruta 12
