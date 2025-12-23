Realizan tareas de mantenimiento sobre Ruta 12 entre Galarza y Crespo

Continúa la puesta en valor de la Ruta Nacional 12, en el tramo de 151 kilómetros entre la localidad de Galarza y su intersección con la Ruta Nacional 131 y la Ruta Provincial 32.
Vialidad Nacional informó que continúa con la puesta en valor de la Ruta Nacional 12, en el tramo de 151 kilómetros entre la localidad de Galarza y su intersección con la Ruta Nacional 131 y la Ruta Provincial 32. Estos trabajos se desarrollan en los departamentos de Gualeguay, Tala, Nogoyá, Diamante y Paraná.
Durante las últimas semanas del año continuará la ejecución de tareas de conservación, tales como bacheo de calzada, calce y perfilado de banquinas, mantenimiento de obras de arte (puentes y alcantarillas), corte de pastos y malezas, la limpieza de la zona de camino, el mantenimiento de los sistemas de alumbrado, la reparación y reposición de señales verticales y de barandas de defensa, entre otras.
El proyecto de la obra de reparación y mantenimiento de la RN12 se encuentra enmarcado dentro de los lineamientos estipulados en la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, optimizará las condiciones de circulación entre las principales localidades de la región.
Recomendaciones importantes:
-Circular con extrema precaución en sectores donde se encuentren trabajando agentes y equipos viales.
-Utilizar el cinturón de seguridad.
-Llevar las luces bajas encendidas.
-Respetar la velocidad máxima y mínima indicada en el tramo.