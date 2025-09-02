Realizan mejoras en la escuela técnica Nº 5 de Paraná

El Ministerio de Planeamiento, Infraestructura y Servicios, avanza con la ejecución de obras en la escuela técnica Nº 5 Malvinas Argentinas de la ciudad de Paraná. El establecimiento, ubicado en la calle Francisco Soler, alberga a 240 alumnos y ofrece formación secundaria técnica en diversas especialidades.
Durante los primeros años, los estudiantes transitan talleres de Electricidad, Metal Mecánica, Construcciones Metálicas y Carpintería. En el ciclo superior, pueden optar entre dos orientaciones: Técnico Electricista con especialidad en Electrónica Industrial o Técnico Hidráulico. La propuesta formativa combina educación general, científico-tecnológica y prácticas profesionalizantes.
Respecto a la intervención, el ministro de Planeamiento, Darío Schneider, remarcó: "Estas obras además de dar respuesta a problemas edilicios que afectan a la escuela, también garantizan un entorno seguro y funcional para los jóvenes y los docentes. Con cada mejora en la infraestructura escolar estamos apostando a una educación técnica de calidad, que prepare a los entrerrianos para el trabajo y potencie el desarrollo productivo de la provincia".
En cuanto a los trabajos, demandan una inversión provincial de 24.855.073 pesos y cuentan con un plazo de ejecución de 45 días corridos. La empresa a cargo es Gómez Cesar Oscar.
El alcance de esta intervención comprende la reparación de cubiertas de chapa, el recambio de canaletas y cenefas para evitar el rebalse de aguas pluviales, y el sellado de uniones y solapes para mejorar la impermeabilidad del techo ante lluvias y tormentas. Además, se repararán cielorrasos deteriorados y la eliminación de sectores abiertos en la cumbrera del techo, con el fin de asegurar una mayor protección del edificio.