Presentaron un informe provincial para optimizar el abordaje en niñez y adolescencia

El documento del STJ, el MPD y el Copnaf, recopila el trabajo de articulación institucional realizado en los 17 departamentos para unificar criterios de intervención en el sistema de protección de derechos.
El Superior Tribunal de Justicia, el Ministerio Público de la Defensa y el Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia (Copnaf) expusieron las conclusiones de la evaluación territorial de la Guía de Buenas Prácticas en Procesos con Actuación Conjunta. El documento recopila el trabajo de articulación institucional realizado en los 17 departamentos para unificar criterios de intervención en el sistema de protección de derechos.
El informe reúne la labor desarrollada entre 2023 y 2025 a partir de jornadas que contaron con la participación de más de 800 integrantes de distintos organismos. Durante el proceso se analizaron las experiencias territoriales, los desafíos cotidianos y las herramientas destinadas a fortalecer el esquema de protección de niñas, niños y adolescentes.
Al respecto, la vocal de la sala Nº 2 en lo Civil y Comercial del Superior Tribunal de Justicia, Gisela Schumacher, destacó la riqueza del intercambio y el compromiso del personal involucrado en las capacitaciones. Además, la magistrada valoró la decisión institucional de dar continuidad a esta política conjunta de asistencia.
La Guía de Buenas Prácticas constituye una herramienta para afianzar la corresponsabilidad entre las oficinas que intervienen en situaciones vinculadas a la niñez y la adolescencia. A partir del recorrido territorial, los equipos técnicos trabajaron sobre ejes relacionados con las medidas de protección, salud mental y procesos de adopción, incorporando la escucha activa de las y los niños y adolescentes como aspecto central del protocolo.
Por su parte, el defensor general, Maximiliano Benítez, manifestó la importancia de cada uno de los agentes en el esquema colectivo y señaló: "Cuando vamos a otras provincias y contamos lo que hacemos en Entre Ríos, no lo pueden creer. Son fortalezas que tenemos y que debemos destacar, con el aditamento de que cuando comenzamos con esto había otra gestión de gobierno y seguimos trabajando igual y con la misma finalidad".
Desde el Copnaf destacaron que estas instancias permiten construir una mirada común entre las instituciones, reconociendo las particularidades de cada departamento y consolidando las redes operativas ante situaciones complejas.
En ese sentido, la presidenta del Copnaf, Clarisa Sack, señaló que "este proceso tuvo un valor muy importante porque permitió escuchar las experiencias de quienes intervienen todos los días en cada territorio. Poder encontrarnos, identificar desafíos comunes y seguir construyendo intervenciones coordinadas, respetuosas y centradas en los derechos". La presentación de las conclusiones se realizó en la Asociación de la Magistratura y la Función Judicial en Paraná, con la presencia de autoridades de las tres instituciones.