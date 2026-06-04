Por qué los estores se están ganando un lugar en los hogares de Paraná para preparar la casa para el invierno

Los estores, son un sistema de cobertura de ventana que reemplaza con ventaja a las cortinas tradicionales y que se puede consultar en catálogos online especializados, donde es posible ver formatos, materiales y medidas antes de tomar una decisión.
Por qué los estores están ganando un lugar en los hogares. Llegó el frío a Entre Ríos y, con él, la pregunta que se repite cada otoño en muchas casas de Paraná, Concepción del Uruguay y Gualeguaychú: cómo mejorar el confort interior sin disparar la factura de gas.
Una de las respuestas que más terreno viene ganando en los últimos años son los estores, un sistema de cobertura de ventana que reemplaza con ventaja a las cortinas tradicionales y que se puede consultar en catálogos online especializados como fabricadestores.com, donde es posible ver formatos, materiales y medidas antes de tomar una decisión.
La adopción está creciendo y no es casualidad: hay razones técnicas y económicas detrás.
Lo que cambió en el confort térmico de las casas entrerrianas
El invierno en Entre Ríos no es el más duro del país, pero la combinación de humedad alta, vientos del sudeste y noches que pueden bajar a un dígito hace que el confort interior dependa muchísimo del estado de las ventanas. La mayoría del parque de viviendas en la región fue construido con carpinterías que filtran frío con normalidad, y la cortina tradicional de tela pesada que se usaba durante décadas no alcanza para frenar la pérdida térmica.
A esto se sumó un factor que cambió el cálculo doméstico en los últimos años. Las tarifas de gas y luz aumentaron muy por encima de la inflación, los aumentos previstos para este invierno mantienen la presión sobre el bolsillo y cada vez más familias buscan medidas de bajo costo que reduzcan el consumo de calefacción.
Los estores no resuelven solos el problema, pero sí aportan una capa adicional de aislamiento en la ventana que las cortinas viejas no daban. Es justamente esa función la que explica por qué se están instalando con tanta frecuencia en reformas, departamentos en alquiler y casas familiares.
Cómo trabajan los estores frente al frío
La lógica es simple. Un estor enrollable bien instalado, con guías laterales y tejido con buena densidad, genera una cámara de aire entre la ventana y el ambiente interior. Esa cámara funciona como aislante natural: frena el paso del frío que viene del vidrio y ralentiza la salida del aire calentado por la estufa, la losa radiante o el aire acondicionado en modo calor.
El efecto no es el de una pared aislada, pero sí el de una barrera intermedia que reduce la sensación de "ventana fría" en las habitaciones orientadas al sur o al este. Quien vive en un departamento de Paraná con ventanas grandes en el living sabe bien de qué se habla: la ventana se vuelve la fuente principal de pérdida térmica de la casa, y cualquier capa extra ayuda a notar la diferencia.
Hay otro punto que pesa más de lo que parece. A diferencia de una cortina pesada que tapa todo el ventanal, los estores permiten regular la entrada de luz solar durante el día. En invierno, dejar que entre el sol del mediodía y la primera tarde es una forma gratuita de calentar la casa, y bajar los estores cuando el sol se va ayuda a retener ese calor durante la noche. Es un uso activo, distinto al de las cortinas, que solían quedarse cerradas o abiertas durante horas sin aprovechar la dinámica del día.
Qué tipo de estor conviene en cada habitación de la casa
No todos los estores funcionan igual. Hay diferencias de tejido, de mecanismo y de prestaciones que conviene tener claras antes de comprar.
En el dormitorio, lo más recomendable es un estor enrollable opaco (blackout). Bloquea casi el 100% de la luz exterior, ayuda a dormir hasta la hora que querés sin que el sol del amanecer despierte temprano, y aporta una buena capa de aislamiento térmico. Si la habitación es chica y oscura, conviene elegirlo en tono claro: el tejido sigue bloqueando la luz al bajarlo y no roba luminosidad cuando está recogido.
En el living y el comedor, donde se busca privacidad sin sacrificar la luz natural, los estores screen son la opción más versátil. Permiten ver hacia afuera, dejan pasar la luz tamizada y filtran la radiación solar más fuerte. Para un departamento con ventanal grande en Paraná, este formato funciona bien todo el año.
En la cocina y el baño, donde hay humedad y vapor, conviene elegir tejidos técnicos o de PVC que se limpien con un trapo húmedo. Las telas naturales como el lino o el algodón terminan absorbiendo olores y manchas, y a los pocos meses pierden el aspecto inicial.
En los espacios de trabajo en casa, que se multiplicaron desde la pandemia, los estores día y noche son una alternativa práctica. Combinan dos tejidos en un solo mecanismo: uno traslúcido y uno opaco que se intercalan, permitiendo regular la luz con precisión para evitar reflejos en la pantalla del monitor.
Lo que conviene mirar antes de comprar
Hay tres puntos que diferencian un estor que dura años de uno que decepciona a los pocos meses. El primero es la densidad del tejido. Un tejido fino y barato deja pasar más luz de la esperada y se descose con el uso. Conviene preguntar el gramaje o pedir muestra antes de decidir.
El segundo son las guías laterales. Sin guías, el estor deja un espacio de luz por los costados y pierde mucha eficacia como barrera térmica. Para invierno, las guías son casi imprescindibles si lo que se busca es aislamiento.
El tercero es el mecanismo. Los estores con cadena de plástico barata duran lo que duran. Los modelos con cadena metálica reforzada, sistema motorizado o muelle con freno aguantan años sin perder firmeza. La diferencia de precio entre un mecanismo malo y uno bueno es mucho menor que el costo de cambiar el estor entero a los dos años.
Una decisión que está cambiando en Entre Ríos
Los estores dejaron de ser una opción decorativa de nicho para convertirse en una decisión práctica que muchas familias entrerrianas están tomando para preparar la casa antes del invierno. No es la solución mágica al frío ni al costo del gas, pero sí una capa más de aislamiento que se nota en el confort diario y que, instalada con criterio, dura mucho más que una cortina tradicional.
En un momento donde cada peso de la factura pesa y el clima sigue presionando a los hogares de la región, las decisiones de bajo costo que mejoran el confort sin grandes obras son las que ganan terreno. ¿Cuándo fue la última vez que miraste el estado real de las cortinas de tu casa y te preguntaste si están haciendo bien su trabajo este invierno?