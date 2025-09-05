Paraná es sede de un encuentro de periodistas agropecuarios

REDACCIÓN ELONCE
Paraná se convirtió en el punto de encuentro del Segundo Encuentro de Periodistas Agropecuarios, organizado para promover la capacitación, el intercambio de experiencias y la especialización en el sector productivo de la región.
"En este momento seremos una vidriera de lo que Entre Ríos produce, mostrando la diversidad de sus cadenas agroalimentarias, porque la provincia tiene mucho para contar en materia productiva", comunicó a Elonce la presidenta de la Asociación Entrerriana de Periodistas Agropecuarios, Dana Olivera Taleb.
El encuentro busca visibilizar la diversidad productiva de la provincia, fortalecer redes de comunicación entre colegas y analizar distintas cadenas agroalimentarias, como la porcina, la producción de nuez pecán y el sector vitivinícola, en crecimiento en los últimos años. Además, se pone en valor el desarrollo turístico vinculado a la producción local, como los viñedos y las actividades enoturísticas.
"Siempre decimos que para poder preguntar hay que saber. Para hablar del sector porcino, por ejemplo, es fundamental conocer cómo se produce en otras regiones del país. En la Mesopotamia hay características comunes, y por eso es clave construir redes y saber a quién consultar ante distintas situaciones. Recientemente, ante problemas en el sector hierbatero, los colegas de Entre Ríos nos contactaron y pudimos compartir miradas desde el territorio. Conocer los sectores productivos es esencial, y en eso estamos trabajando conjuntamente desde ambas asociaciones", completo la presidenta del Círculo de Agroperiodistas de Misiones, Eliana Benay.
Entre los participantes de la jornada también se encuentran autoridades provinciales y representantes de asociaciones vinculadas al sector productivo, como la Cámara de Productores Porcinos de Entre Ríos.
El evento incluye presentaciones, visitas a plantas productivas y disertaciones sobre las particularidades de cada sector. Los organizadores destacaron la importancia de conocer el territorio y la producción local para mejorar la cobertura periodística y la difusión de los sectores productivos de la Mesopotamia.