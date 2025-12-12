Oro Verde Canta y Baila 2026 se realizará el 14 de febrero con cumbia y chamamé

REDACCIÓN ELONCE
La tradicional fiesta Oro Verde Canta y Baila se realizará el 14 de febrero en el predio Multieventos. Marcos Castelló y Los Lirios encabezarán la cartelera, junto a artistas locales y regionales. Elonce detalla la programación y el valor de las entradas.
La localidad se prepara para vivir una nueva edición de Oro Verde Canta y Baila, uno de los eventos culturales y populares más convocantes de la región. La cita será el viernes 14 de febrero, desde las 21 horas, en el predio Multieventos ubicado en la intersección de las calles Los Tordos y Los Sauces, donde se montará el escenario principal.
La propuesta contará con una destacada grilla artística que tendrá como principales figuras a Marcos Castelló y Los Lirios, dos referentes de la cumbia santafesina que encabezarán la noche y prometen un cierre a puro baile.
Artistas locales y expresiones culturales
Además de los números centrales, el escenario recibirá a una variada nómina de artistas y agrupaciones. Formarán parte del espectáculo las Bastoneras Guardia del Paraná, Tolato Trío, Los Majestuosos del Chamamé, Azul Saita y el Ballet Emovere, aportando diversidad musical y coreográfica.
También se presentarán los ganadores del Certamen de Baile de esta edición, quienes mostrarán su talento durante la noche principal. En ese sentido, se informó que el certamen se realizará el sábado 7 de febrero, y los artistas seleccionados tendrán la oportunidad de actuar ante el público en la jornada central del festival.
Propuesta gastronómica y participación institucional
El evento contará, además, con una variada propuesta gastronómica, a cargo de instituciones locales. Los asistentes podrán disfrutar de comidas típicas y minutas, lo que refuerza el carácter comunitario de la fiesta y genera un espacio de participación para distintas organizaciones de la localidad.
Desde la organización destacaron que la iniciativa no solo busca ofrecer un espectáculo artístico, sino también promover el encuentro social y el trabajo conjunto entre cultura, música y gastronomía.
Entradas y beneficios especiales
En cuanto al acceso, se informó que las entradas anticipadas online estarán disponibles durante la última semana de diciembre. Los valores serán de $3.000 para residentes de Oro Verde y $5.000 para el público general.
El día del evento, en puerta, los precios serán de $8.000 para oroverdenses —presentando DNI— y $10.000 para no residentes. Los jubilados no residentes abonarán $5.000 en puerta, sin venta anticipada.
En tanto, los jubilados y pensionados de Oro Verde, las personas con discapacidad que presenten certificado y los menores de 12 años tendrán ingreso gratuito, como parte de una política de inclusión y acceso a la cultura.
Con una grilla atractiva y una fuerte impronta local, Oro Verde Canta y Baila se consolida como una de las fiestas destacadas del verano entrerriano.