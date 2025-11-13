 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Haciendo Comunidad

Optimizan el sistema de agua en escuela de María Luisa

Con una obra de emergencia, el Gobierno de Entre Ríos ejecuta trabajos de instalación de un nuevo tanque de reserva para optimizar el sistema de agua potable en la escuela secundaria N° 7 "Del Centenario" de Aldea María Luisa.

13 de Noviembre de 2025
Optimizan el sistema de agua en escuela de María Luisa
Optimizan el sistema de agua en escuela de María Luisa

Con una obra de emergencia, el Gobierno de Entre Ríos ejecuta trabajos de instalación de un nuevo tanque de reserva para optimizar el sistema de agua potable en la escuela secundaria N° 7 "Del Centenario" de Aldea María Luisa.

El Ministerio de Planeamiento, Infraestructura y Servicios lleva adelante esta obra de emergencia, cuya intervención busca garantizar el correcto suministro de agua potable para estudiantes y docentes del establecimiento.

 

Los trabajos consisten en la provisión e instalación de un nuevo tanque de reserva con capacidad de 2.750 litros, ubicado en la torre existente, junto con el montaje de cañerías de bajada, conexiones y un colector principal.

Optimizan el sistema de agua en escuela de Mar&iacute;a Luisa
Optimizan el sistema de agua en escuela de María Luisa

El coordinador general del Ministerio de Planeamiento, Hernán Jacob, destacó que "con estas obras de emergencia se busca dar solución a situaciones edilicias que, en muchas ocasiones, afectan el desarrollo normal de las clases. En este caso, se instala un nuevo tanque de agua, que permitirá un mejor uso para los gurises y el personal docente que asisten diariamente a la escuela".

 

La intervención, que representa una inversión provincial de siete millones de pesos y es ejecutada por la firma Kemmerer Alberto, incluye además las demolición de tapa y tabique divisorio del tanque de hormigón armado existente, la ejecución de una carpeta de nivelación. la instalación de un nuevo desagüe y el reemplazo de la puerta de ingreso.

Temas:

Entre Ríos Aldea María Luisa
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso