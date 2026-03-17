Teatro y fantasía: Montoto y Magoya presentan “Te juego un cuento” en Sala Saltimbanquis

El dúo de payasos Montoto y Magoya presentará “Te juego un cuento”, una propuesta lúdico teatral pensada para toda la familia. El espectáculo se realizará el sábado 21 y domingo 22 de marzo en la Sala Saltimbanquis.
Montoto y Magoya presentan “Te juego un cuento”, un espectáculo que invita al público a disfrutar del teatro, el juego y la imaginación en una propuesta pensada para compartir en familia. Las funciones se realizarán el sábado 21 y domingo 22 de marzo en la Sala Saltimbanquis de Paraná.
La presentación comenzará a las 17:30 en el espacio cultural ubicado en calle Feliciano 546. La obra propone una experiencia lúdico-teatral en la que el humor, la narrativa y la participación del público se combinan para dar vida a diferentes historias fantásticas.
A través de distintos relatos y situaciones escénicas, los artistas invitan a espectadores de todas las edades a sumergirse en un universo creativo donde la imaginación y el juego se transforman en protagonistas.
Una propuesta teatral para toda la familia
El espectáculo está protagonizado por los payasos Montoto y Magoya, interpretados por Verónica Spahn y Leandro Bogado, quienes desarrollan una propuesta artística que combina clown, narración y teatro.
La obra busca generar un espacio de encuentro entre niños, niñas y adultos, promoviendo la participación del público y el disfrute colectivo de una experiencia teatral distinta.
Desde la organización destacaron que el espectáculo apunta a fortalecer el acceso a la cultura y al teatro independiente, ofreciendo una alternativa cultural para el fin de semana.
Funciones y modalidad de ingreso
Las funciones se realizarán bajo la modalidad de entrada a la gorra, lo que permite que cada espectador pueda colaborar de acuerdo a sus posibilidades.
Debido a que la capacidad de la Sala Saltimbanquis es limitada, se recomienda realizar reserva previa para asegurar el lugar.
Las reservas pueden efectuarse mediante mensaje de WhatsApp al número 3434550552. La producción y asistencia técnica del espectáculo está a cargo de Mariela Bogado.