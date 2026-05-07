Mercado Sud impulsa una feria cultural y artesanal este sábado

REDACCIÓN ELONCE
El Mercado Sud de Paraná se prepara para una feria popular de arte, libros y gastronomía con el objetivo de reactivar el espacio y convertirlo en un punto de encuentro abierto a toda la comunidad.
El Mercado Sud de Paraná será escenario de una feria cultural y artesanal este sábado, con propuestas gastronómicas, libros, música y actividades para toda la familia. La iniciativa busca recuperar el movimiento del espacio y, según sus organizadoras, “vencer el miedo de ingresar” para transformarlo en un lugar de paseo y encuentro comunitario.
Un mercado que busca volver a ser punto de encuentro
Las organizadoras remarcaron que el espacio fue recuperado tras años de inactividad. “El mercado es de todos nosotros. Se volvió a abrir hace dos o tres años cerrado y refaccionado, y es una alegría que esté acá para todos”, señalaron.
La escritora Fer Álvarez también invitó a la comunidad a sumarse a la feria. “Este sábado 9 de mayo vamos a hacer de 10 a 13 una feria de arte, artesanías y libros. Queremos abrir el mercado para los vecinos y para toda la comunidad”, explicó.
Sobre el espíritu del lugar, agregó: “Cada local tiene cosas únicas, artesanales, que solamente se van a encontrar acá. Es un paseo de compras que mucha gente todavía desconoce”.
Gastronomía y producción local
Desde el sector gastronómico del mercado también destacaron la identidad del proyecto.
En ese sentido, detallaron la propuesta culinaria del lugar: “Elaboramos todo de manera artesanal con materia prima buenísima. Tenemos focaccias, palmeritas, medias lunas, de todo un poquito”.
Cultura, reciclaje y comunidad
La iniciativa también suma propuestas culturales y ambientales. Cecilia, otra de las organizadoras, destacó el carácter colectivo del proyecto.
“Todo es artesanal en este espacio. Es un punto de promoción y venta de artesanías y gastronomía. La energía del mercado es hermosa”, afirmó.
Además, explicó algunas de las actividades previstas para la feria: “Vamos a tener collage con materiales reciclados para hacer separadores de libros gratis. También habrá actividades para niños y adultos, y una propuesta con oráculos, algo más mágico dentro del mercado”.
La jornada incluirá música, talleres y la participación de editoriales locales. “Queremos que esta feria se repita una vez al mes”, adelantaron las organizadoras.
Un espacio para volver a habitar
El objetivo central de la propuesta es revalorizar el Mercado Sur como punto de encuentro urbano. “Es una pena que no hagamos más eventos acá, porque este lugar tiene una energía hermosa y debe ser aprovechado”, señalaron.
La iniciativa busca fortalecer el consumo local, la producción artesanal y el vínculo entre vecinos. “La idea es invitar a la gente a compartir todo lo que es el mercado, que es todo artesanal y con una energía muy linda”, concluyeron.