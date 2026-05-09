Mercado en Tu Barrio volvió a plaza Sáenz Peña con productos regionales a precios módicos

REDACCIÓN ELONCE
Emprendedores y productores retomaron este sábado la tradicional feria en plaza Sáenz Peña, supo Elonce. Hubo venta de miel, verduras, panificados, conservas y productos artesanales.
La ya tradicional feria Mercado en Tu Barrio de plaza Sáenz Peña volvió a reunir este sábado a productores y emprendedores de Paraná, que desde temprano ofrecieron alimentos regionales, panificados, frutas, verduras y productos artesanales para vecinos que recorrieron el espacio pese a las bajas temperaturas.
En los distintos puestos se pudieron encontrar miel, aceitunas, aceites de oliva, conservas, frutas en almíbar, dulces caseros y panificados elaborados artesanalmente.
Uno de los feriantes destacó a Elonce la venta de miel y productos regionales, además de aceitunas y pepinillos para picadas. “Yo vendo la mejor miel de Paraná”, expresó entre risas durante la recorrida por la feria.
También se ofrecieron aceites de oliva extra virgen y productos saborizados, mientras que varios emprendedores remarcaron que el movimiento comenzó desde temprano pese al frío.
Panificados, conservas y comidas para el frío
Otro de los sectores más concurridos fue el de panificados artesanales. Allí se vendieron tortas, facturas, pastelitos, pan casero y preparaciones con harina integral.
Los vendedores explicaron a Elonce que durante las jornadas frías aumentan las consultas por productos más contundentes para acompañar desayunos y meriendas. “Por el frío te da un poquito de hambre y tenés que desayunar bien potente”, comentaron en uno de los puestos.
También hubo venta de conservas, caramelos de miel y dulces caseros. Los emprendedores recomendaron utilizar miel como reemplazo natural del azúcar y destacaron sus beneficios para las infusiones durante el invierno.
La feria funcionó además como un espacio de encuentro social y recreativo para vecinos y familias que aprovecharon la mañana para recorrer los distintos puestos.
Verduras frescas y productos orgánicos
En el sector de verduras y frutas se ofrecieron acelga, perejil, verdeo, batata, boniato, tomates, cítricos y productos de estación recién cosechados.
Los productores indicaron que, debido a las bajas temperaturas, crecieron las compras de verduras para sopas, guisos y comidas calientes. “Está saliendo mucho el choclo y todo lo que es para guisos”, explicaron a Elonce.
También hubo venta de hierbas aromáticas y productos orgánicos, entre ellos romero de producción propia.
La feria permanecerá abierta cada sábado hasta el mediodía y continuará ofreciendo alimentos frescos y productos regionales elaborados por emprendedores locales.