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Las obras seleccionadas para la temporada 2026 del ciclo Un Domingo de Teatro

Dieron a conocer las obras seleccionadas para la temporada 2026 del ciclo Un Domingo de Teatro. Se presentaron piezas teatrales de distintos puntos del territorio entrerriano. El detalle por regiones.

25 de Marzo de 2026
Las obras seleccionadas para la temporada 2026.
Las obras seleccionadas para la temporada 2026. Foto: (GPER).

Dieron a conocer las obras seleccionadas para la temporada 2026 del ciclo Un Domingo de Teatro. Se presentaron piezas teatrales de distintos puntos del territorio entrerriano. El detalle por regiones.

Se presentaron piezas teatrales de distintos puntos del territorio entrerriano. Es una iniciativa federal de la Secretaría de Cultura de Entre Ríos junto al Consejo de Teatro Independiente de Entre Ríos (Contier).

 

El jurado del Contier estuvo integrado por María Elena Vásquez, Luciana Paola Obaid y Tomás Humberto Ferrer. Las obras seleccionadas se presentarán en distintas localidades durante abril y noviembre, con entrada libre y gratuita.

 

Listado de seleccionados:

 

Región I

 

- Imagina Rubí (para infancias)

- El lazo de las Edelweiss

- Mujer Litoral

- Con un Click... entran al feed de una

 

Región II

 

- El regreso de los pájaros

- Azucena y Clavelina (guardianas del Planeta) (para infancias)

- Flausina la de esos López

- Expedición Tereré (para infancias)

 

Región III

 

- Medea va

- El corazón del actor

- Te juego un cuento (para infancias)

- Floresta

 

Región IV

 

- Canciones con el Piso y otros cuentos (para infancias)

- El sueño de los zánganos

- Moch y Lota para una travesía grandota

- Mi reino por una flor

 

Región V

 

- Dónde nace la crueldad

- La quietud de los huesos

- Las hijas idiotas

- Un enemigo del pueblo

Temas:

obras teatro Domingo cultura entrerriano
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