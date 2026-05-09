Lanzan la segunda edición de la formación docente en gestión de residuos

Se trata de la segunda cohorte del curso "Planificación y Gestión de Residuos en Espacios Locales con Perspectiva de Sostenibilidad". En esta edición, la formación apuesta a llegar a directivos y docentes de nivel secundario, de instituciones públicas y privadas, de los 17 departamentos.
El Gobierno de Entre Ríos anuncia la apertura de inscripciones para la segunda cohorte del curso "Planificación y Gestión de Residuos en Espacios Locales con Perspectiva de Sostenibilidad". En esta edición, la formación apuesta a un salto de escala y a llegar a directivos y docentes de nivel secundario, de instituciones públicas y privadas, de los 17 departamentos de la provincia.
La propuesta tiene como objetivo central brindar herramientas conceptuales y metodológicas para la gestión de residuos en el ámbito escolar y comunitario. A través de un enfoque basado en la responsabilidad ecológica y comunitaria, se busca que los educadores logren implementar estrategias didácticas innovadoras y transversales que promuevan la sostenibilidad en sus localidades, incorporando acciones destinadas a la reducción de la generación de residuos, la gestión responsable, el reciclado y la recuperación de materiales.
Esta segunda cohorte presenta una modalidad totalmente virtual, lo que permite a los docentes de todo el territorio gestionar sus propios tiempos de aprendizaje. El trayecto se desarrollará a través de la plataforma Atamá con una carga total de 30 horas cátedra y tendrá inicio el próximo lunes 18 de mayo. Está destinado a directivos y docentes de nivel secundario de escuelas de modalidad orientada, técnica y agrotécnica.
Para garantizar la calidad de la formación, los cursantes contarán con el apoyo pedagógico y técnico permanente del equipo docente, asegurando un acompañamiento cercano en el marco de la virtualidad. El trayecto está estructurado en cuatro módulos dictados por especialistas, fruto de una articulación de los equipos técnicos del Consejo General de Educación y la Secretaría de Ambiente que aportan conocimientos técnicos con estrategias de implementación práctica en el aula. La certificación del curso se obtiene aprobando las cuatro instancias de evaluación de cada módulo y presentando un proyecto educativo-comunitario con formato de trabajo final.
Los docentes y directivos interesados pueden inscribirse completando el formulario en el siguiente enlace