La Técnica N°2 de Paraná realizó su muestra anual a cielo abierto con toda la comunidad educativa

La Escuela de Educación Técnica N°2 Almirante Guillermo Brown de Paraná llevó a cabo su tradicional muestra anual en el marco de la Semana de la Educación Técnica 2025. El evento, que se realizó a cielo abierto, congregó a la comunidad educativa y autoridades, y sirvió para exponer los trabajos.
La Escuela de Educación Técnica N°2 Almirante Guillermo Brown de Paraná celebró su tradicional muestra anual dentro del marco de la Semana de la Educación Técnica 2025.
El evento se desarrolló a cielo abierto, aprovechando el espacio exterior de la institución para exhibir las producciones formativas realizadas durante el ciclo lectivo.
El rector Javier Polinelli se refirió a la trascendencia del evento, destacando la presencia de la comunidad educativa y de autoridades. “ Son todas las actividades formativas que hacemos en nuestro establecimiento” dijo el rector a Elonce. “Es mostrar algo de lo que se hace durante el año”, agregó.
Gastronomía, pasarela y organización
La institución ofreció a los visitantes un recorrido por las tres propuestas educativas que ofrece: Técnico en Administración de Empresas, Industria del Vestir y Técnico en Gastronomía.
La orientación Industria del Vestir presentó un resumen de lo trabajado durante el año con un desfile. Los estudiantes exhibieron modelos y trajes que fueron confeccionados en sus talleres.
Polinelli calificó la calidad de los diseños como de "Primerísima" calidad y señaló que la presentación fue “un resumen de lo trabajado durante el año”.
Por su parte, el área de Gastronomía se hizo cargo del servicio en el patio gastronómico. Los alumnos estuvieron a cargo de la elaboración de un menú que incluyó "exquisitas empanadas, pizzas, sándwich de Bondiola", entre otros. La muestra también incluyó espectáculos artísticos de folklore y canto, buscando “alegrar un poco el espíritu” de la familia, según indicó el rector.
Detrás de la exposición visible, los estudiantes de Administración de Empresas intervinieron en la organización y el análisis de la muestra, aplicando los conocimientos de su especialización.
Avances institucionales y pasantías
El rector Polinelli aprovechó la jornada para informar sobre importantes gestiones institucionales. Señaló que la escuela logró terminar los trámites para configurar su identidad como marca.
El docente precisó: “pudimos terminar los trámites para configurarnos como la marca Escuela de Educación Técnica número dos. Estamos ya en condiciones de poder brindar servicios”.
Agradecimientos
Polinelli también agradeció la colaboración de diferentes estamentos públicos que han acompañado la formación de los estudiantes. Mencionó a la Municipalidad de Paraná, desde la Secretaría de la Producción y el área de Cooperativismo, por los espacios propuestos donde los alumnos hicieron prácticas.
Además, el rector anunció un nuevo convenio que beneficiará a la orientación de Administración de Empresas: “Quiero agradecer a la caja de jubilaciones con la que hemos hecho una vinculación”.
Se trata de un convenio marco para que los estudiantes de la tecnicatura en administración de empresas puedan hacer sus primeras pasantías en el ámbito público en este sentido”.
Finalmente, el directivo indicó que la institución avanza en la gestión para obtener la habilitación bromatológica final para sus talleres de gastronomía.