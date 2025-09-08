 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
La Sinfónica de Entre Ríos se presentará en el Teatro Municipal 3 de Febrero

La Orquesta Sinfónica de Entre Ríos (OSER) dará un nuevo concierto el sábado 13 de septiembre a las 20. La entrada será libre, gratuita y por orden de llegada.

8 de Septiembre de 2025
La Orquesta Sinfónica de Entre Ríos dará un nuevo concierto.
La Orquesta Sinfónica de Entre Ríos dará un nuevo concierto. Foto: Secretaría de Cultura de Entre Ríos

REDACCIÓN ELONCE

La Orquesta Sinfónica de Entre Ríos (OSER), dirigida por Luis Gorelik, dará un nuevo concierto el sábado 13 de septiembre a las 20 en el Teatro Municipal 3 de Febrero (25 de junio 54, Paraná). Organiza la Secretaría de Cultura de la provincia, con entrada libre y gratuita y acceso por orden de llegada. Auspicia la Universidade de São Paulo.

 

El programa comprenderá Transfiguraciones para flauta y el estreno argentino de la orquesta de Ronaldo Miranda, la Metamorfosis sinfónica sobre un tema de Weber de Paul Hindemith y el Concierto para flauta y arpa K. 299 de W. A. Mozart. Además, se contará con la participación de la flautista invitada Cássia Carrascoza y la arpista solista de la orquesta, Florencia Arizpe.

Temas:

orquesta Sinfónica de Entre Ríos flauta luis gorelik
