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Haciendo Comunidad Será el sábado 13 de junio

La Sinfónica de Entre Ríos presentará una reconocida obra coral en el CPC

Un nuevo concierto de la Sinfónica de Entre Ríos se llevará cabo el sábado 13, a las 20, en el Centro Provincial de Convenciones, San Martín 15, de Paraná. Será con entrada libre y gratuita, con acceso por orden de llegada.

7 de Junio de 2026
Orquesta Sinfónica de Entre Ríos.
Orquesta Sinfónica de Entre Ríos. Foto: (GPER).

Un nuevo concierto de la Sinfónica de Entre Ríos se llevará cabo el sábado 13, a las 20, en el Centro Provincial de Convenciones, San Martín 15, de Paraná. Será con entrada libre y gratuita, con acceso por orden de llegada.

Un nuevo concierto de la Sinfónica de Entre Ríos se llevará cabo el sábado 13, a las 20, en el Centro Provincial de Convenciones, San Martín 15, de Paraná, en adhesión al 10º aniversario del Centro de Medicina Nuclear y Molecular Entre Ríos (Cemener). Será con entrada libre y gratuita, con acceso por orden de llegada.

El evento es organizado por la Secretaría de Cultura y cuenta con el auspicio de IAPSER Seguros.

En la oportunidad, a Orquesta Sinfónica de Entre Ríos presentará una producción artística especial, con la ejecución de la Sinfonía No. 2 Canto de Alabanza, de Felix Mendelssohn, bajo la dirección de su director artístico, Luis Gorelik. El concierto contará con la participación de los solistas Andrés Mernes (tenor), Marisú Pavón (soprano) y Marina Silva (soprano), además de las actuaciones del Coro Cantus Firmus de la Asociación Verdiana de Paraná, dirigido por Miguel Otti Gómez, y del Coro de la Universidad Adventista del Plata, bajo la dirección de Deny Luz.

 

Sobre la Sinfonía No. 2 Canto de Alabanza

 

Fue compuesta en 1840, junto con la menos conocida Festgesang, Gutenberg Cantata, para celebrar el 400 aniversario de la invención del sistema de imprenta de tipos móviles de Johannes Gutenberg.

En 1842, Mendelssohn publicó su Sinfonía Escocesa como Sinfonía nº 3; sin embargo, nunca se publicó una Sinfonía nº 2 durante su vida. Es posible que la intención del compositor fuera reservar este número para su anterior Sinfonía Italiana, que estrenó en 1833, pero que posteriormente retuvo para una revisión que nunca se completó. La Sinfonía Italiana se publicó póstumamente como Sinfonía nº 4.

 

Décadas después de la muerte de Mendelssohn, los editores de la antigua edición completa de Mendelssohn incluyeron Lobgesang como «n.º 2» en la secuencia de las sinfonías por razones editoriales. Sin embargo, no hay indicios de que esto representara las intenciones del compositor. El nuevo Mendelssohn-Werkverzeichnis (MWV), publicado en 2009 por la Academia Sajona de Ciencias y Humanidades, ya no incluye Lobgesang entre las sinfonías, sino entre las obras vocales sacras.

Temas:

Sinfónica de Entre Ríos Paraná Concierto
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