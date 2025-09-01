 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
La programación del Teatro Municipal 3 de Febrero para septiembre

El Teatro Municipal 3 de Febrero presentó su programación completa para el mes de septiembre.

1 de Septiembre de 2025
Durante septiembre el Teatro Municipal 3 de Febrero se convierte en un epicentro cultural que invita tanto a residentes como a turistas a disfrutar de una variada programación que combina música, danza, teatro infantil y shows de artistas destacados a nivel nacional.

 

Además de su oferta escénica, el teatro ofrece visitas guiadas gratuitas, permitiendo a los visitantes conocer su rica historia y arquitectura.

 

El Patrimonio Histórico Nacional se puede visitar todos los lunes del mes, a las 9 y 10 hs. Estas visitas gratuitas están destinadas a escuelas, instituciones educativas y público en general, brindando una oportunidad única para explorar uno de los teatros más emblemáticos de la región. Las instituciones interesadas pueden solicitar turno enviando un correo a visitasguiadasteatro3@gmail.com.

 

Con esta agenda, el Coliseo reafirma su papel como motor de turismo cultural en Paraná, combinando entretenimiento, formación artística y valorización de la historia local.

 

Destacados del mes

 

Camerata Bariloche

La reconocida Camerata Bariloche se presentará el próximo jueves 4 de septiembre a las 20 horas, ofreciendo un repertorio que abarca desde compositores clásicos hasta tangos de Astor Piazzolla. La función es organizada por la Asociación Mariano Moreno, en el marco de las celebraciones por los 80 años impulsando la cultura en la región.

 

Topa: Es Tiempo de Jugar

El reconocido conductor infantil Diego Topa presenta su espectáculo "Topa: Es Tiempo de Jugar", el sábado 6 de septiembre a partir de las 15 horas, una experiencia teatral única pensada para el público infantil. El show ha sido galardonado con el Premio Konex 2025 y tres Premios Hugo y tres Premios Atina. La función en Paraná es parte de su gira nacional y latinoamericana.

 

Agarrate Catalina

La reconocida murga uruguaya Agarrate Catalina se presentará en Paraná el jueves 18 de septiembre a las 21 horas, con un espectáculo que combina humor, ironía y potencia musical. Con un enfoque en la realidad sociopolítica latinoamericana, la murga promete una noche de reflexión y entretenimiento. Las entradas están disponibles en la boletería del teatro y en PlateaVip.

 

Piano Bar “Íntimo”

El tributo más destacado a Charly García, Piano Bar “Íntimo”, se presenta el viernes 19 de septiembre a las 21 horas, para rendir homenaje al legado del ícono del rock nacional. Con una selección de sus más grandes éxitos, el espectáculo promete emocionar a los fanáticos. Las entradas están disponibles en la boletería del teatro y en Tickea.

 

Indios

La banda Indios llega a Paraná como parte de su gira presentación del nuevo disco Artificio. Con un sonido fresco y letras profundas, la banda promete una noche inolvidable para los amantes del rock alternativo. Las entradas están disponibles en la boletería del teatro y en Passline. La función será el viernes 26 de septiembre a partir de las 21 horas.

 

Agenda Completa de Septiembre

 

Miércoles 3

20:30 horas – Ballet Los Entrerrianos

Entradas por boletería del Teatro:

General: $8.000

Género: Danzas – Duración: 2 horas

Organiza: Ballet Los Entrerrianos

 

Jueves 4

20 horas – Camerata Bariloche

Entradas por boletería del Teatro o por Tickea:

Platea y palcos: $35.000

Tertulia: $20.000

Socios platea y palcos: $20.000

Género: Música – Duración: 2 horas

Organiza: Asociación Mariano Moreno

 

Viernes 5

20 horas – Noche de Gala Día Nacional del Inmigrante

Entrada libre y gratuita

Género: Danza y coro – Duración: 2 horas y 30 minutos

Organiza: Unión de Colectividades de Entre Ríos

 

Sábado 6

15 horas – Topa: Es tiempo de jugar

Entradas por boletería del Teatro o por plateavip.com.ar:

Platea y palcos: $35.000

Tertulia: $30.000

Género: Teatro infantil – Duración: 1 hora y 30 minutos

Organiza: Sin Producciones

 

Domingo 7

19 horas – Pasión, el arte en su máxima expresión

Entradas por boletería del Teatro:

Platea y palcos: $15.000

Tertulia: $12.000

Género: Danza – Duración: 1 hora y 30 minutos

Organiza: Instituto Rita Riso

 

Martes 9

20 horas – Llena de gracia, de Santiago Maranzana

Entradas por boletería del Teatro:

General: $5.000

Género: Teatro – Duración: 1 hora y 30 minutos

Organiza: Centro de Día Don Uva

 

Miércoles 10

10 horas – La Escuela va al Teatro: Fedra en karaoke

Entradas por boletería del Teatro:

General: $3.000 | Por reservas: 343 4565942

Género: Tragedia – Duración: 1 hora aproximadamente

Organiza: Teatro del Bardo

 

Viernes 12

21 horas – Sex, de José María Muscari

Entradas por boletería del Teatro o por plateavip.com.ar:

Platea y palcos: $40.000

Tertulia: $35.000

Género: Teatro – Duración: 1 hora y 30 minutos

Organiza: Sin Producciones

 

Sábado 13

20 horas – Orquesta Sinfónica de Entre Ríos

Entrada libre y gratuita por orden de llegada, sin retiro de ubicaciones

Género: Música – Duración: 2 horas

 

Domingo 14

20 horas – Muestra anual: Dancing Queen

Entradas por boletería del Teatro o por plateavip.com.ar:

Anticipadas: $12.000

Día de la función: $15.000

Género: Teatro – Duración: 2 horas

Organiza: Sin Producciones

 

Martes 16

19 horas – Premio Mejor Compañero 2025

Entrada libre y gratuita

Género: Institucional – Duración: 2 horas

Organiza: Rotary Club de Paraná

 

Jueves 18

21 horas – Agarrate Catalina

Entradas por boletería del Teatro o por plateavip.com.ar:

Platea y palcos bajos: $50.000

Palcos altos: $45.000

Tertulia: $40.000

Género: Música – Duración: 2 horas

Organiza: Sin Producciones

 

Viernes 19

21 horas – Piano Bar “Íntimo” en Paraná

Entradas por boletería del Teatro o por Tickea:

Preferencial: $30.000

Platea: $28.000

Palcos bajos: $25.000

Palcos altos y anfiteatro: $22.000

Tertulia: $20.000

Género: Música – Duración: 2 horas

Organiza: Paracima Producciones

 

Sábado 20

21 horas – Encuentro Coral

Entrada libre y gratuita

Género: Coro – Duración: 2 horas

Organiza: Dirección Coro de la Ciudad

 

Jueves 25

20:30 horas – Muestra anual: Estrellas danzando

Entradas por boletería del Teatro:

Anticipadas: $10.000

Generales a partir de septiembre: $13.000

Género: Danza – Duración: 2 horas

Organiza: Estudio de Danza Movere

 

Viernes 26

21 horas – Indios en Paraná

Entradas por boletería del Teatro o por passline:

Preferencial: $35.000

Platea y palcos bajos: $30.000

Palcos altos y anfiteatro: $25.000

Tertulia: $22.000

Género: Música – Duración: 2 horas

Organiza: Paracima Producciones

 

Domingo 28

21 horas – Los del Litoral en concierto

Entradas por boletería del Teatro o por passline:

General: $5.000

Género: Música – Duración: 2 horas

Organiza: Los del Litoral

 

Martes 30

21 horas – Encuentro Coral 50 años Colegio de Martilleros

Entrada libre y gratuita

Género: Música coral – Duración: 1 hora y 20 minutos

Organiza: Colegio de Martilleros de Entre Ríos

Temas:

Teatro 3 de Febrero agenda septiembre Paraná
