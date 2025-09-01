La programación del Teatro Municipal 3 de Febrero para septiembre

Durante septiembre el Teatro Municipal 3 de Febrero se convierte en un epicentro cultural que invita tanto a residentes como a turistas a disfrutar de una variada programación que combina música, danza, teatro infantil y shows de artistas destacados a nivel nacional.
Además de su oferta escénica, el teatro ofrece visitas guiadas gratuitas, permitiendo a los visitantes conocer su rica historia y arquitectura.
El Patrimonio Histórico Nacional se puede visitar todos los lunes del mes, a las 9 y 10 hs. Estas visitas gratuitas están destinadas a escuelas, instituciones educativas y público en general, brindando una oportunidad única para explorar uno de los teatros más emblemáticos de la región. Las instituciones interesadas pueden solicitar turno enviando un correo a visitasguiadasteatro3@gmail.com.
Con esta agenda, el Coliseo reafirma su papel como motor de turismo cultural en Paraná, combinando entretenimiento, formación artística y valorización de la historia local.
Destacados del mes
Camerata Bariloche
La reconocida Camerata Bariloche se presentará el próximo jueves 4 de septiembre a las 20 horas, ofreciendo un repertorio que abarca desde compositores clásicos hasta tangos de Astor Piazzolla. La función es organizada por la Asociación Mariano Moreno, en el marco de las celebraciones por los 80 años impulsando la cultura en la región.
Topa: Es Tiempo de Jugar
El reconocido conductor infantil Diego Topa presenta su espectáculo "Topa: Es Tiempo de Jugar", el sábado 6 de septiembre a partir de las 15 horas, una experiencia teatral única pensada para el público infantil. El show ha sido galardonado con el Premio Konex 2025 y tres Premios Hugo y tres Premios Atina. La función en Paraná es parte de su gira nacional y latinoamericana.
Agarrate Catalina
La reconocida murga uruguaya Agarrate Catalina se presentará en Paraná el jueves 18 de septiembre a las 21 horas, con un espectáculo que combina humor, ironía y potencia musical. Con un enfoque en la realidad sociopolítica latinoamericana, la murga promete una noche de reflexión y entretenimiento. Las entradas están disponibles en la boletería del teatro y en PlateaVip.
Piano Bar “Íntimo”
El tributo más destacado a Charly García, Piano Bar “Íntimo”, se presenta el viernes 19 de septiembre a las 21 horas, para rendir homenaje al legado del ícono del rock nacional. Con una selección de sus más grandes éxitos, el espectáculo promete emocionar a los fanáticos. Las entradas están disponibles en la boletería del teatro y en Tickea.
Indios
La banda Indios llega a Paraná como parte de su gira presentación del nuevo disco Artificio. Con un sonido fresco y letras profundas, la banda promete una noche inolvidable para los amantes del rock alternativo. Las entradas están disponibles en la boletería del teatro y en Passline. La función será el viernes 26 de septiembre a partir de las 21 horas.
Agenda Completa de Septiembre
Miércoles 3
20:30 horas – Ballet Los Entrerrianos
Entradas por boletería del Teatro:
General: $8.000
Género: Danzas – Duración: 2 horas
Organiza: Ballet Los Entrerrianos
Jueves 4
20 horas – Camerata Bariloche
Entradas por boletería del Teatro o por Tickea:
Platea y palcos: $35.000
Tertulia: $20.000
Socios platea y palcos: $20.000
Género: Música – Duración: 2 horas
Organiza: Asociación Mariano Moreno
Viernes 5
20 horas – Noche de Gala Día Nacional del Inmigrante
Entrada libre y gratuita
Género: Danza y coro – Duración: 2 horas y 30 minutos
Organiza: Unión de Colectividades de Entre Ríos
Sábado 6
15 horas – Topa: Es tiempo de jugar
Entradas por boletería del Teatro o por plateavip.com.ar:
Platea y palcos: $35.000
Tertulia: $30.000
Género: Teatro infantil – Duración: 1 hora y 30 minutos
Organiza: Sin Producciones
Domingo 7
19 horas – Pasión, el arte en su máxima expresión
Entradas por boletería del Teatro:
Platea y palcos: $15.000
Tertulia: $12.000
Género: Danza – Duración: 1 hora y 30 minutos
Organiza: Instituto Rita Riso
Martes 9
20 horas – Llena de gracia, de Santiago Maranzana
Entradas por boletería del Teatro:
General: $5.000
Género: Teatro – Duración: 1 hora y 30 minutos
Organiza: Centro de Día Don Uva
Miércoles 10
10 horas – La Escuela va al Teatro: Fedra en karaoke
Entradas por boletería del Teatro:
General: $3.000 | Por reservas: 343 4565942
Género: Tragedia – Duración: 1 hora aproximadamente
Organiza: Teatro del Bardo
Viernes 12
21 horas – Sex, de José María Muscari
Entradas por boletería del Teatro o por plateavip.com.ar:
Platea y palcos: $40.000
Tertulia: $35.000
Género: Teatro – Duración: 1 hora y 30 minutos
Organiza: Sin Producciones
Sábado 13
20 horas – Orquesta Sinfónica de Entre Ríos
Entrada libre y gratuita por orden de llegada, sin retiro de ubicaciones
Género: Música – Duración: 2 horas
Domingo 14
20 horas – Muestra anual: Dancing Queen
Entradas por boletería del Teatro o por plateavip.com.ar:
Anticipadas: $12.000
Día de la función: $15.000
Género: Teatro – Duración: 2 horas
Organiza: Sin Producciones
Martes 16
19 horas – Premio Mejor Compañero 2025
Entrada libre y gratuita
Género: Institucional – Duración: 2 horas
Organiza: Rotary Club de Paraná
Jueves 18
21 horas – Agarrate Catalina
Entradas por boletería del Teatro o por plateavip.com.ar:
Platea y palcos bajos: $50.000
Palcos altos: $45.000
Tertulia: $40.000
Género: Música – Duración: 2 horas
Organiza: Sin Producciones
Viernes 19
21 horas – Piano Bar “Íntimo” en Paraná
Entradas por boletería del Teatro o por Tickea:
Preferencial: $30.000
Platea: $28.000
Palcos bajos: $25.000
Palcos altos y anfiteatro: $22.000
Tertulia: $20.000
Género: Música – Duración: 2 horas
Organiza: Paracima Producciones
Sábado 20
21 horas – Encuentro Coral
Entrada libre y gratuita
Género: Coro – Duración: 2 horas
Organiza: Dirección Coro de la Ciudad
Jueves 25
20:30 horas – Muestra anual: Estrellas danzando
Entradas por boletería del Teatro:
Anticipadas: $10.000
Generales a partir de septiembre: $13.000
Género: Danza – Duración: 2 horas
Organiza: Estudio de Danza Movere
Viernes 26
21 horas – Indios en Paraná
Entradas por boletería del Teatro o por passline:
Preferencial: $35.000
Platea y palcos bajos: $30.000
Palcos altos y anfiteatro: $25.000
Tertulia: $22.000
Género: Música – Duración: 2 horas
Organiza: Paracima Producciones
Domingo 28
21 horas – Los del Litoral en concierto
Entradas por boletería del Teatro o por passline:
General: $5.000
Género: Música – Duración: 2 horas
Organiza: Los del Litoral
Martes 30
21 horas – Encuentro Coral 50 años Colegio de Martilleros
Entrada libre y gratuita
Género: Música coral – Duración: 1 hora y 20 minutos
Organiza: Colegio de Martilleros de Entre Ríos