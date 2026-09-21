La producción orgánica se incorporó a la agenda de Entre Ríos Entre Viñas.

La propuesta reunió a productores, técnicos y profesionales del sector, y permitió acercar información sobre normativa, certificación y experiencias en marcha.
Entre Ríos participó de la Jornada Técnica de la sexta edición de Entre Ríos Entre Viñas, realizada en Victoria. La propuesta reunió a productores, técnicos y profesionales del sector, y permitió acercar información sobre normativa, certificación y experiencias en marcha.
La actividad constituyó un espacio de encuentro para el sector vitivinícola entrerriano y contó con exposiciones vinculadas a normativa, prácticas enológicas, innovación, trayectoria y perspectivas de la actividad, agricultura biodinámica y producción orgánica. Asimismo, se incorporó por primera vez un espacio específico para abordar las posibilidades de desarrollo de la producción orgánica en la vitivinicultura provincial.
En este marco, la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de Entre Ríos impulsó un bloque destinado a acercar al sector información y herramientas para comenzar a explorar las oportunidades que presenta este sistema de producción aplicado a la vitivinicultura.
La responsable del área de Producción Orgánica, María Inés Moreira, destacó: "Es de suma importancia incorporar esta temática a la agenda de una cadena que viene consolidando su desarrollo en distintos puntos de la provincia. Esta primera instancia tuvo como objetivo generar interés, consultas y nuevos espacios de trabajo con productores interesados en conocer las características y posibilidades de la producción orgánica".
La actividad contó con la participación del responsable de Producción Orgánica de la Nación, Facundo Soria, quien presentó un panorama de la producción orgánica de vinos en Argentina. También expusieron Cecilia Galliano, sobre las posibilidades para impulsar la vitivinicultura orgánica entrerriana, y Cristian Salcedo, quien desarrolló aspectos vinculados a la certificación orgánica, sus requisitos y el proceso de conversión de los establecimientos.
Desde la Asociación de Vitivinicultores de Entre Ríos (AVER) manifestaron el interés generado por la temática entre los participantes, lo que abre la posibilidad de avanzar en nuevos encuentros destinados específicamente a productores que quieran profundizar sus conocimientos sobre los requisitos y alternativas existentes para iniciar procesos de conversión.
Entre Ríos cuenta actualmente con antecedentes que permiten proyectar el desarrollo de la producción orgánica dentro de la cadena vitivinícola: En La Criolla, departamento Concordia, un viñedo perteneciente a la familia Rigoni cuenta con certificación bajo la normativa orgánica estadounidense NOP (National Organic Program).
Asimismo, en Antelo, departamento Victoria; la familia Lugea Courault lleva adelante un proceso de conversión de su establecimiento vitivinícola bajo la Normativa Orgánica Argentina; experiencia que es acompañada en el marco de las acciones de fortalecimiento de la producción orgánica.