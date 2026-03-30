La Noche de las Ciudades: La Paz, Oro Verde y Sauce Montrull compartieron su arte e identidad

Fue este fin de semana en la Casa de la Cultura de Entre Ríos, donde hubo música en vivo, danza y emprendedores. Es otro ciclo federal y anual organizado por la Secretaría de Cultura de Entre Ríos junto a los municipios que participan en cada fecha.
El secretario de Cultura de Entre Ríos, Julián Stoppello, destacó "compartir un nuevo encuentro con la identidad de cada localidad en un mismo lugar, con entrada libre y gratuita, lo que facilita el intercambio federal y el acceso de la ciudadanía a las distintas propuestas".
También estuvieron presentes el intendente de Oro Verde, César Clement; de Sauce Montrull, María Soledad Daneri; y de La Paz, Walter Martin.
El público colmó las instalaciones de la Casa de la Cultura de Entre Ríos en una noche que tuvo muestras de arte, gastronomía, espectáculos en vivo y emprendedurismo en las distintas salas del edificio.
Desde La Paz se presentaron danzas folclóricas La Delfina y música en vivo con el dúo Buchamer - Méndez Ríos y César Trachitti, además de muestras artísticas, artesanos y gastronomía.
Oro Verde compartió su música con los grupos Oro Verde Tropical y Sembrando Chamamé. También danza, puestos de platería, sublimación y marroquinería, entre otros.
Desde Sauce Montrull se compartió danza con el taller municipal de folclore y música en vivo con Valentina Fernández. También estuvieron presentes artesanos y emprendedores de esa localidad.
La Noche de las Ciudades es parte de CUAC! Cultura Activa, una agenda de encuentros y ciclos itinerantes que la Secretaría de Cultura de Entre Ríos desarrolla todo el año en distintas localidades de la provincia.