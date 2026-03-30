 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Haciendo Comunidad En la Casa de la Cultura

La Noche de las Ciudades: La Paz, Oro Verde y Sauce Montrull compartieron su arte e identidad

Fue este fin de semana en la Casa de la Cultura de Entre Ríos, donde hubo música en vivo, danza y emprendedores. Es otro ciclo federal y anual organizado por la Secretaría de Cultura de Entre Ríos junto a los municipios que participan en cada fecha.

30 de Marzo de 2026
La Noche de las Ciudades en la Casa de la Cultura.
La Noche de las Ciudades en la Casa de la Cultura. Foto: (GPER).

Fue este fin de semana en la Casa de la Cultura de Entre Ríos, donde hubo música en vivo, danza y emprendedores. Es otro ciclo federal y anual organizado por la Secretaría de Cultura de Entre Ríos junto a los municipios que participan en cada fecha.

El secretario de Cultura de Entre Ríos, Julián Stoppello, destacó "compartir un nuevo encuentro con la identidad de cada localidad en un mismo lugar, con entrada libre y gratuita, lo que facilita el intercambio federal y el acceso de la ciudadanía a las distintas propuestas".

También estuvieron presentes el intendente de Oro Verde, César Clement; de Sauce Montrull, María Soledad Daneri; y de La Paz, Walter Martin.

El público colmó las instalaciones de la Casa de la Cultura de Entre Ríos en una noche que tuvo muestras de arte, gastronomía, espectáculos en vivo y emprendedurismo en las distintas salas del edificio.

 

Desde La Paz se presentaron danzas folclóricas La Delfina y música en vivo con el dúo Buchamer - Méndez Ríos y César Trachitti, además de muestras artísticas, artesanos y gastronomía.

Oro Verde compartió su música con los grupos Oro Verde Tropical y Sembrando Chamamé. También danza, puestos de platería, sublimación y marroquinería, entre otros.

Desde Sauce Montrull se compartió danza con el taller municipal de folclore y música en vivo con Valentina Fernández. También estuvieron presentes artesanos y emprendedores de esa localidad.

 

La Noche de las Ciudades es parte de CUAC! Cultura Activa, una agenda de encuentros y ciclos itinerantes que la Secretaría de Cultura de Entre Ríos desarrolla todo el año en distintas localidades de la provincia.

Temas:

Noche de las Ciudades Oro Verde La Paz Sauce Montrull Cultura Activa
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso