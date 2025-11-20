La Escuela Técnica Nº 4 “Jorge Pedro Busti” celebró sus 50 años de historia

REDACCIÓN ELONCE
La institución educativa del barrio San Agustín festejó medio siglo de formación técnica. La rectora, Alejandra Taborda, destacó la emoción de ver a exalumnos y familias reunidas. La escuela espera la entrega de su nuevo edificio en 2027.
En un emotivo acto, la Escuela Técnica Nº 4 “Jorge Pedro Busti” celebró sus 50 años de trayectoria, un hito significativo en la historia educativa de Paraná y la localidad de San Agustín. La rectora del establecimiento, Alejandra Taborda, compartió su emoción con Elonce, destacando la importancia de este aniversario para toda la comunidad escolar. "Es un momento especial para nosotros, festejando los 50 años de la escuela Nº 4, que pertenece a San Agustín. Estoy orgullosa y emocionada debido a que tengo a mis exalumnos, a los padres, a la familia, los hijos de mis exalumnos también están acá", expresó la rectora, visiblemente emocionada.
Además, Taborda aprovechó la ocasión para agradecer a los colegas, exalumnos y familias que hicieron posible la celebración: “Tengo palabras de agradecimiento a mis colegas y a quienes han colaborado para estar hoy acá y hacer este merecido homenaje a la escuela". A lo largo de estas cinco décadas, la escuela ha sido un pilar de formación técnica en la región, preparando a miles de jóvenes para insertarse en el mundo laboral y brindarles herramientas para el futuro.
Nuevo edificio: Una promesa que se acerca
Un aspecto clave que destacó la rectora fue la próxima inauguración de un nuevo edificio, una promesa que se viene esperando desde hace años. "Estamos a la espera de que seguramente dentro de un año tendremos nuestro propio edificio que está en ampliación y refacción en calle Casiano Calderón. Va avanzada la obra y como dijo el gobernador, en el 2027 puede ser que nos entreguen el edificio esperado de tantos años", explicó Taborda. Este proyecto ha sido recibido con gran entusiasmo tanto por la comunidad educativa como por las familias, que anhelan contar con un espacio moderno y adecuado para la formación de los estudiantes.
En la actualidad, la escuela opera en un edificio cedido temporalmente por el Concejo Municipal, después de que la escuela primaria Nº 188 "Bazán y Bustos" fuera trasladada. “Amablemente, el Concejo nos prestó este edificio cuando le entregan se le entrega el nuevo a la escuela Nº 188 ‘Bazán y Bustos’. Esto era una escuela primaria, así que como escuela técnica tuvimos que readecuarnos un montón de cosas. Nos acomodamos como pudimos y seguimos trabajando día a día con mucho esfuerzo", comentó la rectora sobre las adaptaciones realizadas para poder continuar brindando educación técnica de calidad a los estudiantes.
Una matrícula en constante crecimiento
Actualmente, la Escuela Técnica Nº 4 cuenta con una matrícula de 420 estudiantes en la modalidad técnica y más de 100 en la formación profesional de adultos. “Las inscripciones para primer año ya están abiertas, nos queda un curso para llenar nada más. Para formación profesional también nos van quedando pocos cupos, pero hay muchos oficios en la cual las personas se pueden venir a acercar”, agregó Taborda. Esta alta demanda refleja el interés que genera la educación técnica en la región, que se ha consolidado como una opción preferida para muchos jóvenes que buscan un futuro laboral más inmediato.
Por su parte, los estudiantes también expresaron su orgullo por pertenecer a esta institución. Anthony, un alumno que se encuentra en su último año, no dudó en resaltar su satisfacción con la escuela: “Estoy muy orgulloso de estar en esta escuela, por la enseñanza que nos dio y la felicidad que llevamos con los gurises”. Iván Guzmán, otro estudiante, también se mostró agradecido por los años de formación: “Muchas gracias por todos estos nueve años. El conocimiento que aprendí es gigantesco”, destacó el joven.