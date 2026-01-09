 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
La Caja de Jubilaciones atenderá los sábados de febrero y marzo: hay que pedir turno

9 de Enero de 2026
Se deberá pedir turno para la atención los sábados

La atención se realizará únicamente con turno previo, que deberá gestionarse de manera online a través del sitio web oficial del organismo.

La Caja de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos informa que, a partir del sábado 7 de febrero, comenzará la atención presencial todos los sábados de febrero y marzo, destinada exclusivamente a trámites de inicio de pensiones y jubilaciones.

La atención se realizará únicamente con turno previo, que deberá gestionarse de manera online a través del sitio web oficial del organismo: www.cajajper.gov.ar

 

Las jornadas de atención se llevarán a cabo exclusivamente en casa central, ubicada en Andrés Pazos 127.

 

Al respecto, el presidente de la Caja, Gastón Bagnat, destacó que "esta iniciativa tiene como objetivo ampliar el acceso a los servicios del organismo y dar respuesta a quienes no pueden realizar trámites durante la semana laboral".

 

En ese sentido, remarcó que "se trata de la primera vez que la Caja implementa atención presencial los días sábados, incorporando una alternativa ordenada y planificada, siempre bajo la modalidad de turno previo", finalizó Bagnat.

 

Desde el organismo se señaló que esta medida apunta a mejorar la calidad de atención, facilitar el acceso a los trámites y consolidar una gestión más cercana, accesible y eficiente para los entrerrianos.

Temas:

Caja de Jubilaciones de Entre Ríos atención sábados turno previo
