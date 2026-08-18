Kornblihtt advirtió por la situación de la ciencia argentina: “El país abandona a los jóvenes investigadores”

REDACCIÓN ELONCE
La situación de la ciencia argentina será el eje de la conferencia que Alberto Kornblihtt brindará este jueves en Paraná. En diálogo con Elonce, advirtió por la caída del financiamiento, proyectos suspendidos y jóvenes científicos que evalúan dejar el país.
La situación de la ciencia argentina atraviesa un escenario “muy preocupante” por la reducción del financiamiento público, advirtió el reconocido biólogo molecular Alberto Kornblihtt, quien estará este jueves 20 de agosto en Paraná para brindar una conferencia abierta a la comunidad. En diálogo con Elonce, sostuvo que la caída presupuestaria ya provocó la suspensión de investigaciones, dificultades para adquirir insumos y un panorama crítico para cientos de jóvenes científicos.
El investigador llegará a la capital entrerriana para encabezar la charla “La ciencia en la Argentina de la motosierra”, prevista para las 19:30 en el Auditorio Rodolfo Walsh de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER), ubicada en Buenos Aires 389. El encuentro buscará analizar las perspectivas del sistema científico, tecnológico y universitario argentino, además de debatir sobre el papel de la investigación y la educación al servicio de la sociedad.
Antes de su visita, Kornblihtt describió un escenario que, según evaluó, excedió un ajuste presupuestario convencional. “La situación que está viviendo el sistema científico técnico argentino en este gobierno, la verdad es que es muy preocupante”, afirmó. Y precisó: “Es una situación no simplemente de un ajuste, sino de una reducción abrupta del presupuesto en todos los organismos de ciencia técnica”.
Una caída que alcanzó a todo el sistema científico
El científico remarcó que las dificultades no quedaron concentradas en el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), sino que alcanzaron a instituciones estratégicas de diferentes áreas. “No solamente en el CONICET, sino también en el INTA, en el INTI, en la Comisión Nacional de Energía Atómica, el Servicio Meteorológico Nacional y tantos otros”, enumeró.
Para dimensionar el retroceso, Kornblihtt comparó los recursos destinados a ciencia y tecnología con los niveles existentes antes del cambio de gobierno. “Hasta diciembre de 2023, el porcentaje del producto bruto interno dedicado a la función ciencia y técnica por el Estado era de 0,32%. Eso no es una cifra alta comparada con otros países, es bastante baja”, explicó.
Según los datos mencionados por el investigador, ese porcentaje posteriormente descendió de manera considerable. “Desde que está el gobierno del señor Javier Milei, esa cifra bajó del 0,32 al 0,14, o sea, menos de la mitad”, sostuvo. A su entender, el impacto ya pudo observarse en la actividad cotidiana: “Eso implica una serie de finalización o no financiamiento de proyectos de investigación, reducción en el número de becas, reducción en el número de ingresos a la carrera del CONICET”.
Investigaciones suspendidas por falta de recursos
La reducción presupuestaria dejó de ser, según describió Kornblihtt, una discusión limitada a estadísticas y comenzó a sentirse dentro de los laboratorios. Algunos equipos directamente interrumpieron investigaciones porque no pudieron sostener los gastos indispensables para continuar trabajando.
“Lamentablemente muchos proyectos de investigación han sido suspendidos por los propios investigadores e investigadoras que los llevaban a cabo porque no tienen financiamiento”, señaló. En las ciencias naturales, detalló, la falta de recursos condicionó aspectos elementales: “No pueden pagar los insumos, los reactivos, los viajes de campaña”.
El científico explicó que algunos grupos consiguieron sostener sus investigaciones mediante aportes provenientes del exterior, pero aclaró que esa alternativa no podía convertirse en la regla para el sistema. “Algunos grupos sobrevivimos, uso el plural, porque en mi caso tengo un apoyo de un subsidio internacional, pero no todo el mundo puede acceder a subsidios internacionales”, afirmó.
Por qué el Estado resulta clave para la ciencia básica
Kornblihtt puso el foco especialmente en el financiamiento de la investigación básica. Según explicó, la participación estatal en esa etapa resulta central en los sistemas científicos de diferentes países, independientemente de la orientación política de sus gobiernos.
“El deber de los gobiernos, y eso pasa en todo el mundo con todos los sistemas políticos que usted puede imaginar, sean de derecha o de izquierda, es que el Estado financia la investigación básica”, manifestó. En ese punto diferenció el papel que pueden desempeñar las compañías privadas de la responsabilidad que, a su criterio, corresponde al sector público.
“Las empresas pueden financiar desarrollos, es decir, terminar aquellos hallazgos que tienen una posible aplicación para llevarlos a la escala productiva, pero no van a financiar la generación de conocimiento básico”, explicó. En consecuencia, sostuvo que esa tarea “tendría que estar en manos” de organismos públicos, aunque actualmente consideró que se encuentra subfinanciada.
La advertencia por los jóvenes investigadores
Uno de los aspectos que Kornblihtt describió con mayor preocupación fue la situación de los científicos jóvenes. Aunque destacó la capacidad histórica del sistema para atravesar períodos de dificultades, advirtió que existe un límite a esa resistencia cuando quienes dedicaron años a su formación quedan sin ingresos ni perspectivas laborales.
“Nuestra ciencia tiene mucha resiliencia, mucha tolerancia, aunque en algunos casos es imposible”, señaló. Como ejemplo mencionó la situación de unos 380 becarios posdoctorales que esperaban definiciones sobre su eventual ingreso a la carrera de investigador del CONICET.
Según explicó, tradicionalmente esos profesionales recibían una prórroga de sus becas mientras se resolvían los concursos. “Son jóvenes que están en sus 30 años de edad más o menos, con títulos universitarios, con un doctorado aparte de la licenciatura y el país los abandona”, cuestionó Kornblihtt.
“No ven otra posibilidad que irse”
El investigador señaló que la falta de continuidad dejó a esos científicos ante una situación particularmente compleja. “El CONICET decidió no prorrogarles la beca, o sea, los dejó en la calle sin saber si ingresarán o no al CONICET cuando se sepan los resultados de la convocatoria”, sostuvo.
La consecuencia, según planteó, puede traducirse en una nueva salida de profesionales altamente capacitados. “Esta gente no ve otra cosa, otra posibilidad que irse”, lamentó. Para Kornblihtt, allí quedó expuesto el límite de la capacidad de resistencia del sistema: “En algunos casos la resiliencia que le mencionaba antes es imposible de ejercer”.
La pérdida de investigadores no solamente representa, desde su perspectiva, un problema individual. La formación de un científico requiere años de inversión educativa y recursos públicos, por lo que la partida de esos profesionales también implica la pérdida de capacidades que posteriormente resultan difíciles de reconstruir.
El riesgo de una recuperación lenta
Kornblihtt también alertó que incluso una futura recuperación presupuestaria no permitiría revertir inmediatamente las consecuencias del actual escenario. La investigación científica, explicó, requiere continuidad tanto para conservar recursos humanos como para mantener infraestructura, equipamiento y capacidad competitiva.
“La destrucción que se está haciendo va a ser muy difícil revertirla en corto plazo, porque en ciencia, cuando los equipos se vuelven viejos y los experimentos no se pueden hacer, en la competencia internacional ganan otros”, sostuvo.
Por eso remarcó que “la inversión tiene que ser constante” y planteó que algunas capacidades podrían demandar años para recuperarse. “Algunas cosas parece que van a ser muy poco fáciles de recuperar y otras las recuperaremos si cambia el viento del gobierno o si cambia el gobierno”, expresó, como valoración personal sobre las perspectivas futuras.
Una conferencia abierta para debatir el futuro
Las críticas del investigador también alcanzaron la política general de reducción del Estado impulsada por la administración nacional. Kornblihtt sostuvo que la comunidad científica realizó distintas manifestaciones públicas para advertir sobre las consecuencias del ajuste y anticipó nuevas acciones en distintos puntos del país.
“El gobierno parece tener oídos sordos para esto porque forma parte de lo que ellos quieren y explicitan, que es la reducción del Estado”, cuestionó. Y agregó: “Seguramente hay cosas que son perfectibles, pero había muchas cosas buenas y este gobierno las está de alguna manera destruyendo”.
En ese contexto llegará este jueves a Paraná. La conferencia “La ciencia en la Argentina de la motosierra” será abierta a la comunidad desde las 19:30 en el Auditorio Rodolfo Walsh de la Facultad de Ciencias de la Educación de la UNER.
La actividad fue organizada por el Centro Susana Froy, la Facultad de Ciencias de la Educación, la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (Apyme) y Entre Ríos Humana, con el propósito de abrir el debate sobre qué sistema científico, tecnológico y universitario necesita el país.