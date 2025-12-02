 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Invertirán $33.000.000 para reparar los techos de la escuela Guadalupe de Paraná

El Gobierno de Entre Ríos realizó la apertura de sobres para ejecutar obras en la Escuela Secundaria N° 28 Nuestra Señora de Guadalupe, de Paraná. La intervención supera los 33 millones de pesos y prevé resolver filtraciones que dañaron aulas, galerías y el sistema eléctrico.

2 de Diciembre de 2025
Apertura de sobres para ejecutar obras en Escuela Guadalupe, d Foto: Gobierno de Entre Rïos

El Gobierno de Entre Ríos realizó la apertura de sobres para ejecutar obras en la Escuela Secundaria N° 28 Nuestra Señora de Guadalupe, de Paraná. La intervención supera los 33 millones de pesos y prevé resolver filtraciones que dañaron aulas, galerías y el sistema eléctrico.

El Gobierno de Entre Ríos realizó la apertura de sobres para ejecutar obras en la Escuela Secundaria N° 28 Nuestra Señora de Guadalupe, de Paraná. La intervención supera los 33 millones de pesos y prevé resolver filtraciones que dañaron aulas, galerías y el sistema eléctrico.

 

El Ministerio de Planeamiento, Infraestructura y Servicios, avanzó con el proceso para ejecutar las obras. Con una inversión provincial de 33.781.074 pesos, los trabajos se orientan a resolver filtraciones que afectan distintos sectores del edificio y que vienen perjudicando el normal desarrollo de las actividades escolares.

Los techos de la escuela Guadalupe de Paraná (foto Gobierno de Entre Ríos)

La apertura de sobres se realizó en las instalaciones del establecimiento, ubicado en calle República del Líbano 2699, como parte del procedimiento de cotejo de precios y donde se presentaron dos firmas oferentes: Caminos Rodolfo Alberto y Brunengo Rubén José.

 

El proyecto prevé un plazo de ejecución de 60 días corridos y contempla la intervención de las cubiertas. Debido a filtraciones se generaron problemas de humedad persistente, desprendimientos de cielorrasos y complicaciones en el sistema eléctrico, afectando galerías, aulas y el área de dirección.

Los techos de la escuela Guadalupe de Paraná (foto Gobierno de Entre Ríos)

El coordinador del Ministerio de Planeamiento, Hernán Jacob, destacó el alcance de la obra al señalar que "mejorar estas instalaciones impacta directamente en la vida escolar, porque es donde los gurises y los docentes desarrollan a diario sus actividades". Además, remarcó que "contar con edificios seguros y funcionales es esencial para garantizar condiciones de aprendizaje y acompañar el desarrollo de la provincia".

 

Del acto administrativo participaron la rectora de la institución, María Inés Bustamante; la jefa zonal Paraná Ciudad, Claudia Acevedo; y el técnico de la Dirección General de Arquitectura y Construcciones, Miguel Ángel Durán.

