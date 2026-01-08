Indignación por los precios del Festival Jesús María: un choclo sale $6.000 y un vaso de fernet $14.000

Quejas por los precios en el Festival de Jesús María.

Comenzó la cuenta regresiva para la edición número 60 del Festival Nacional de Doma y Folklore Jesús María. Del 9 al 18 de enero (la primera jornada pautada para hoy jueves 8 se postergó por malas condiciones climáticas), la ciudad cordobesa recibirá a turistas de todas partes del país y del continente, los cuales no solo disfrutarán destreza gaucha y buena música, sino también de deliciosas comidas.

En este sentido, desde la organización anunciaron los precios que tendrán las comidas y bebidas dentro del predio, generando todo tipo de comentario en redes sociales ya que, por ejemplo, comprar un choclo tendrá un valor de $6.000 y beber un vaso de fernet costará $14.000.

Festival Jesús María 2026: los precios de las comidas y bebidas en el predio

Quienes acudan al Anfiteatro José Hernández y deseen comprar alimentos y bebidas dentro del predio, tendrán que saber de antemano los valores de los mismos. Desde la organización, afirmaron que todos los precios están unificados, por lo que se pagará lo mismo en cualquiera de los puestos.

La oferta gastronómica es variada y apunta a todos los gustos. Entre las opciones principales se destacan:

Parrilla de 4 cortes sin guarnición $23.000

Pollo sin guarnición $12.000

Sándwich de carne (vacío o bondiola) $14.000

Sándwich de milanesa $14.000

Choripán $10.000

Locro $12.000

Pizza $18.000

Papas fritas $8.000

Empanada individual $3.000 y la docena $30.000

Choclos $6.000

En lo que respecta a las bebidas, la oferta también es amplia, ya que se podrá comprar desde agua saborizada hasta vinos, pasando por fernet y otros tragos:

Agua saborizada y agua mineral de 500 cc $4.000

Energizante $6.000

Café $3.000

Agua caliente $2.000.

Vino Estancia Mendoza Varietales o Dilema Blanco Dulce $10.000

Vino Estancia Mendoza Champagne en parrillas $30.000

Latas de cerveza desde $3.000 hasta los $6.000

Fernet grande con vaso $14.000

Sangría $12.000



Por otro lado, entre los extras, el vaso del Festival costará $2.000, la bolsa de hielo chica (1,5 kg) $4.000 y la harina para la chaya $2.000.

Comentarios

Estos valores despertaron todo tipo de comentarios en las redes sociales oficiales de la organización. “Un choreo bárbaro”, dijo un internauta; mientras que otro, refiriéndose al precio de las empanadas, agregó: “Son las empanadas de Darín”.

“El precio del choripan no tiene relación con los demás precios jaja. Salvo q sea un Chori de medio metro jajaja.. me como un locro más vale x 2 mil pesos más”, escribió otro usuario ofuscado.

Además, es fundamental destacar que quien desee llevar su conservadora, podrá hacerlo, pero pagando un canon extra de $48.000. Allí podrá introducir todo tipo de bebidas y comidas, evitando botellas de vidrio. La capacidad máxima permitida es de 34 litros, publicó UnoMendoza.

Precios de las entradas para el Festival Jesús María 2026

Las entradas se pueden adquirir en el sitio de Paseshow o también en la boletería del Anfiteatro José Hernández y tienen los siguientes precios:

-Entrada general: mayores de 12 años, $45.000

-Jubilados: $25.000

-Menores: de 0 a 4 años, gratis; de 5 a 11 años, $25.000

En cuanto a las plateas, el valor diferenciado por día es el siguiente, dependiendo de los artistas de cada fecha:

Viernes 9: platea A, $150.000; platea B, $120.000 (Q’ Lokura, Los Palmeras, DJ Fer Palacio, Los 4 de Córdoba).

Sábado 10: platea A, $180.000; platea B, $150,000 (Abel Pintos, Los Nocheros, Los Herrera).

Domingo 11: platea A, $150.000; platea B, $120.000 (Lázaro Caballero, Christian Herrera, Piko Frank, Lucas Sugo).

Lunes 12: platea A, $200.000; platea B, $170.000 (Los Tekis, La T y la M, Ke Personajes, Diableros Jujeños).

Martes 13: platea A, $150.000 mil; platea B, $120.000 (Sergio Galleguillo, LBC y Euge Quevedo, Juan Fuentes, Carafea).

Miércoles 14: platea A, $200.000; platea B, $170.000 (Luciano Pereyra, La Konga, Nahuel Pennisi, Maggie Cullen).

Jueves 15: platea A, $ 180.000; platea B, $ 150.000 (Soledad, El Indio Lucio Rojas, Paquito Ocaño, Los Carabajal).

Viernes 16: platea A, $200.000; platea B, $170.000 (Chaqueño Palavecino, El Loco Amato, Las voces de Orán, Cabales y Canto 4).

Sábado 17: platea A, $200.000; platea B, $170.000 (Jorge Rojas, Ahyre, Cazzu, Ulises Bueno).

Domingo 18: platea A, $150.000; platea B, $120.000 (Los Manseros Santiagueños, DesaKTa2, Flor Paz, Simón Aguirre).