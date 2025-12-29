Inauguraron una gruta en honor a la Virgen Nuestra Señora de Guadalupe en barrio de Paraná

REDACCIÓN ELONCE
El barrio Toma Nueva de Paraná celebró la inauguración de una nueva gruta dedicada a la Virgen Nuestra Señora de Guadalupe, un lugar de oración creado por los vecinos. Padres bendijeron este espacio lleno de devoción.
Con una cálida ceremonia, el barrio Toma Nueva celebró la inauguración de una nueva gruta dedicada a la Virgen Nuestra Señora de Guadalupe, un lugar de oración impulsado por la comunidad. La gruta se erige como un nuevo punto de encuentro espiritual para los vecinos, que, con mucho esfuerzo, lograron construirla con materiales sencillos pero con gran devoción. "Vinimos a bendecir la grutita que han hecho aquí en el barrio", comentó el Padre Silvio Fariña, quien junto al Padre Damián Retamar, fue invitado al festejo de nuevo espacio religioso.
La iniciativa de los vecinos
La idea de la gruta surgió de la iniciativa de los propios vecinos, quienes, con la ayuda de algunos albañiles y trabajadores locales, hicieron posible este proyecto.
Juan González, uno de los principales impulsores de la obra, compartió cómo nació la idea: "La señora me dijo que quería hacer una gruta, y nosotros venimos a ayudar, ya que entiendo de albañilería", afirmó. La construcción fue posible gracias a la colaboración de todos los vecinos del barrio, como Sergio, quien se encargó de conseguir las piedras necesarias para la obra. "El diseño es hermoso, todo lo hicimos con piedra y cemento, con la bendición de la Virgen. Sin Juan y Sergio no hubiera sido posible", comentaron.
Trabajo comunitario y reconocimiento
El proceso de construcción de la gruta llevó alrededor de dos semanas, un tiempo que los vecinos utilizaron para trabajar en conjunto, aportando lo que podían. "Entre todos lo hicimos. Los que no podían aportar su trabajo, pusieron cemento, arena y ladrillos", destacaron.
El Padre Damián recordó la importancia de la fe y la devoción en la comunidad, y expresó su esperanza de que este lugar de oración inspire a todos a acercarse más a la espiritualidad.
La capilla de Laura Vicuña y el camino a la restauración
Durante la inauguración, el Padre Damián también aprovechó para comentar sobre las dificultades de acceso a la cercana Capilla Laura Vicuña, mencionando que a menudo se vuelve intransitable, especialmente durante los días de lluvia. "Es muy difícil acceder a la capilla, especialmente por el barro, en calle Rondeau al final. Esperamos que se pueda restaurar el camino para facilitar el acceso de la gente, especialmente de aquellos que necesitan llegar al centro de salud que también está sobre tierra", señaló el Padre Damián, quien también expresó su gratitud por la creación de este nuevo espacio de oración. "Este lugar viene muy bien para la comunidad", concluyó.
La bendición y los próximos pasos
Finalmente, después de la bendición de la gruta, todos los presentes fueron invitados a acercarse y honrar a la Virgen de Guadalupe, un símbolo de fe para la comunidad. Con la gruta ya inaugurada, el barrio Toma Nueva continúa con su proceso de fortalecimiento comunitario, mientras los vecinos esperan que este lugar se convierta en un centro de espiritualidad y encuentro para todos. La obra refleja el compromiso de la comunidad con su fe y el deseo de seguir construyendo un futuro mejor, apoyados en los valores de la colaboración y la solidaridad.