Icaria, la payasa que quiere volar, vuelve este viernes a Casa Boulevard.

Icaria, la adaptación del mito griego de Ícaro, en clave de clown, volverá a desplegar sus alas este viernes 8 de mayo a las 20 hs. en Casa Boulevard (Ituzaingo 80, Paraná). La entrada es a la gorra.
Icaria, la payasa que quiere volar, este viernes en Casa Boulevard. El espectáculo para todo público está protagonizado por Paula Righelato, quien interpreta en el código de clown el mito griego de Ícaro, escrito por Ovidio en el siglo 8 A. d. C.
“El mito de Ícaro encierra una enseñanza que se repite generación tras generación, aunque bajo distintas formas”, expresó Righelato, y recordó. “es la historia de Dédalo, el genial inventor que cumple el deseo de su hijo Ícaro y le fabrica una máquina para volar. Pero bajo la condición de que no se acerque mucho al Sol porque corre riesgo de caerse”.
La reconocida payasa entrerriana sostuvo que “es una historia que incluye la maravilla de la relación entre un padre que quiere ayudar a cumplir el sueño de su hijo, pero intenta advertirlo de los riesgos; y de un hijo que se sirve del padre para trascenderlo, aun dándose la cabeza contra la pared, o el suelo”.
Para finalizar, Righelato explicó que “el clown es el lenguaje de la inocencia, un código tan antiguo como poderoso; una forma de contar que une risa y profundidad, y que es capaz de cautivar tanto a grandes como chicos”.
Y en ese sentido remarcó que Icaria “también tiene una carga de inocencia, ternura y de deseo”, por lo que “reunir todos esos mensajes arriba del escenario hace que la obra se vuelva una experiencia que nos llena de alegría y, al mismo, tiempo nos deja pensando”.
Ficha técnica:
Duración: 50 minutos
Actúa: Paula Righelato
Dirección general: Nadia Grandón
Dirección en clown: Ezequiel Caridad
Idea y texto: Paula Righelato – Nadia Grandón
Escenografía: Alfredo Godoy Wilson
Vestuario: Solange Franco