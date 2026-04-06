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Hospital San Roque fortalece su área quirúrgica con nueva tecnología laparoscópica

El equipamiento permitirá optimizar cirugías pediátricas y fortalecer el servicio en el principal centro de referencia de la región, con mejoras en precisión, seguridad y recuperación de pacientes.

6 de Abril de 2026
Nueva tecnología del Hospital San Roque.
Nueva tecnología del Hospital San Roque.

El equipamiento permitirá optimizar cirugías pediátricas y fortalecer el servicio en el principal centro de referencia de la región, con mejoras en precisión, seguridad y recuperación de pacientes.

El Hospital San Roque de Paraná sumó nuevo equipamiento en su área quirúrgica pediátrica como parte de una inversión destinada a fortalecer la atención en salud pública. La incorporación forma parte de una estrategia provincial orientada a modernizar los servicios hospitalarios.

 

En este marco, el Hospital San Roque recibió una torre de laparoscopía que demandó una inversión superior a los 35 millones de pesos. El dispositivo fue instalado en el Centro Quirúrgico Pediátrico y apunta a mejorar la calidad de las intervenciones.

 

Desde el sistema sanitario destacaron que el Hospital San Roque continúa consolidando su perfil como centro de referencia regional en procedimientos de mayor complejidad.

 

Un avance en tecnología quirúrgica pediátrica

 

El nuevo equipamiento permite realizar cirugías de mínima invasión con mayor precisión, lo que impacta directamente en la seguridad de los procedimientos.

 

Además, la incorporación de esta tecnología posibilita estandarizar prácticas quirúrgicas y optimizar los tiempos dentro del quirófano, reduciendo riesgos asociados a fallas técnicas.

 

Hospital San Roque.
Hospital San Roque.

 

Otro de los aspectos destacados es la integración de todos los componentes en un mismo sistema, lo que mejora la compatibilidad y la calidad de imagen durante las intervenciones.

 

Beneficios para pacientes y profesionales

 

La implementación de técnicas laparoscópicas implica ventajas concretas para los pacientes pediátricos. Entre ellas, se encuentran postoperatorios más breves, menor dolor y cicatrices reducidas.

 

Estas características permiten una recuperación más rápida y una mejor evolución clínica, especialmente en intervenciones de mayor complejidad.

 

 

Para los equipos médicos, la tecnología también representa una herramienta clave para avanzar en procedimientos más precisos y ampliar las posibilidades quirúrgicas.

 

Desde el Ministerio de Salud de Entre Ríos indicaron que esta incorporación se enmarca en una política de inversión sostenida en infraestructura y equipamiento hospitalario. El objetivo es mejorar la capacidad de respuesta del sistema sanitario y garantizar estándares de calidad acordes a centros de referencia a nivel nacional.

Temas:

hospital San Roque equipamiento salud tecnología
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