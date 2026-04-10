El equipo federado de gimnasia aeróbica de Paraná junta fondos para viajar a una competencia nacional

REDACCIÓN ELONCE
El esfuerzo y la dedicación de un equipo local se reflejan en la campaña solidaria: un grupo de gimnasia junta fondos para viajar a una competencia nacional en Mendoza, con el objetivo de representar a Paraná en un torneo clave.
El equipo federado de gimnasia aeróbica de Paraná impulsa una campaña solidaria con el objetivo de costear su participación en un importante torneo nacional en Mendoza. Se trata de un grupo de jóvenes atletas que entrenan intensamente para representar a la ciudad en una competencia de alto nivel.
El entrenador destacó el compromiso del grupo en la previa del viaje: “Nos estamos preparando a full. Las chicas ahora están entrenando un montón porque queda poquito”.
Un desafío deportivo y económico
El viaje está previsto para fines de abril y reunirá a delegaciones de todo el país. “Nos vamos el 27 de abril y volvemos el el 3 de mayo”. detallaron.
Sin embargo, no todas las integrantes podrán participar debido a limitaciones económicas. “Somos un poquito más, pero el viaje es caro y no pueden participar esta vez. Van ocho gimnastas”.
Ante esta situación, el equipo comenzó a buscar apoyo en la comunidad. “Las chicas estuvieron trabajando un montón y anduvieron buscando sponsors”.
La importancia del acompañamiento
El grupo ya logró sumar algunos respaldos, pero aún necesitan más ayuda para cubrir los gastos. “Si hay emprendedores o marcas que tengan ganas de dar una mano, nos vendría de 10 de 10”.
La competencia representa una gran oportunidad deportiva, ya que podría abrirles puertas a nivel internacional. “La idea es poder accede, a través de este campeonato, a un sudamericano que se hace acá en Argentina, así que estamos como expectantes y contentos con esa novedad en julio”.
Quienes deseen colaborar pueden contactarse a través de redes sociales o de manera directa con el equipo, al WhatsApp 343406357 o a la cuenta de Instagram @somos.gimnasiaa”.