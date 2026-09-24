Trabajadores viales accederán a nuevos beneficios mediante un convenio gremial con Empleados de Comercio

Los sindicatos de Obreros y Empleados Viales y de Empleados de Comercio firmaron un convenio destinado a facilitar el acceso de los afiliados viales a prestaciones de salud y descuentos a través de la estructura que posee el gremio mercantil en las principales ciudades de Entre Ríos. De esta manera, la propuesta tendrá un alcance provincial y no quedará limitada a los trabajadores radicados en Paraná.

Si bien el acuerdo contempló inicialmente beneficios en farmacias sindicales, los representantes sindicales avanzaron en conversaciones para incorporar prestaciones odontológicas y descuentos en ópticas.

El acuerdo fue suscripto entre Federico Colominas, de SOEVER, y Daniel Ruberto, del gremio mercantil paranaense, junto con dirigentes provenientes de distintas localidades entrerrianas.

Beneficios para trabajadores viales

Colominas destacó la predisposición de los representantes mercantiles para extender los servicios existentes en sus organizaciones a los trabajadores nucleados en SOEVER. “Estamos celebrando convenios que le den al afiliado la posibilidad de acceder a descuentos en farmacia. También venimos conversando sobre odontología y óptica”, explicó el dirigente vial.

Federico Colominas / Daniel Ruberto (foto Elonce)

Ruberto, por su parte, señaló que las entidades mercantiles cuentan con farmacias, ópticas y servicios odontológicos en diferentes cabeceras departamentales. “Son numerosos los sindicatos de Empleados de Comercio que podrían brindar solidariamente estos servicios a los trabajadores viales”, indicó.

Unidad sindical ante la situación económica

Los dirigentes coincidieron en que la firma del convenio también permitió abordar las dificultades que atraviesan los trabajadores y las obras sociales sindicales.

Ruberto advirtió que los recursos provenientes de los aportes laborales resultaban insuficientes ante el aumento registrado en los costos de las prestaciones incluidas en el Programa Médico Obligatorio.

“Con los salarios degradados y el incremento de los costos de la atención médica, el aporte destinado a las obras sociales no alcanza. Por eso es importante la colaboración entre los sindicatos para sostener el sistema de salud”, sostuvo.

También mencionó la incidencia de las prestaciones vinculadas con la discapacidad, que son canalizadas mediante las obras sociales. En ese marco, remarcó la importancia de que los gremios de base compartan instalaciones y servicios para brindar respuestas a sus afiliados.

Una agenda común entre los sindicatos

Colominas consideró que el encuentro constituyó el inicio de una agenda de trabajo conjunta para resolver problemáticas que afectan de manera general a los trabajadores.

“Es importante comenzar a trabajar en distintas propuestas y resolver situaciones que son comunes. Celebramos el acuerdo y el encuentro con los secretarios generales para defender a los trabajadores y brindarles beneficios que hoy son muy necesarios”, manifestó.

Gremios acordaron beneficios de salud para afiliados (foto Elonce)

El dirigente explicó que la actual comisión directiva de SOEVER llevaba poco más de tres meses de gestión. En ese período, sus integrantes comenzaron a vincularse con otras organizaciones para conocer sus experiencias y avanzar en nuevas prestaciones.

Además de los servicios de salud, los gremios analizaron posibles acciones comunes para fortalecer la representación sindical en un contexto económico que, según evaluaron, incrementó las demandas de los afiliados.

Festejo por el Día del Empleado de Comercio

Durante la entrevista también se brindaron detalles sobre la celebración del Día del Empleado de Comercio. La actividad se desarrollará el lunes en el camping que posee el sindicato en calle Juan Garrigó, en Paraná.

La propuesta incluirá un picnic a la canasta, espectáculos y sorteos. Ruberto anticipó que se distribuirán $20 millones en premios mediante sobres de $500.000 y que también se sorteará una motocicleta.

El dirigente recordó que la conmemoración está relacionada con la sanción, el 26 de septiembre de 1933, de la Ley 11.729, considerada uno de los antecedentes centrales de la legislación laboral argentina.

“Es una fecha muy importante porque aquella norma estableció derechos como las vacaciones pagas y las licencias por enfermedad”, explicó Ruberto.

SOEVER celebrará el Día del Camino

Por su parte, SOEVER realizará el 4 de octubre una celebración por el Día del Camino. El encuentro tendrá lugar en el club vial y estará destinado a los trabajadores y sus familias.

La jornada contará con una feria gastronómica y de artesanos, espectáculos musicales y sorteos. Colominas destacó que la organización recibió el acompañamiento y la experiencia de otras entidades gremiales.

“Queremos ofrecerles a los trabajadores un día para disfrutar en familia. Hemos aprendido de la experiencia que nos transmitieron otros sindicatos y venimos trabajando para organizar una celebración importante”, concluyó.