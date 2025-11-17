 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Finalizaron trabajos de conservación en el Museo Histórico Provincial

El Gobierno de Entre Ríos llevó adelante trabajos de restauración y mantenimiento en el Museo Histórico Provincial Martiniano Leguizamón ubicado en Paraná, con el objetivo de preservar su patrimonio arquitectónico y cultural.

17 de Noviembre de 2025
Museo Histórico Provincial Martiniano Leguizamón
Museo Histórico Provincial Martiniano Leguizamón

El Ministerio de Planeamiento, Infraestructura y Servicios, concluyó obras de puesta en valor en este emblemático espacio de la capital entrerriana. La intervención tuvo como propósito resolver problemas de filtraciones y humedad que afectaban la estructura del edificio, garantizando así la conservación del acervo histórico y cultural.

El ministro de Planeamiento, Darío Schneider, subrayó la relevancia de estas acciones: "Con estas obras preservamos y ponemos en valor edificios históricos de la provincia. El Museo Martiniano Leguizamón, así como el Museo de Bellas Artes que también se intervino, son un símbolo de nuestra identidad colectiva, y con estos trabajos se asegura el resguardo de un patrimonio que pertenece a todos los entrerrianos", expresó.

 

La intervención representó una inversión de 21 millones de pesos provenientes de las arcas provinciales y fue ejecutada por la firma Doph Constructora.

Se realizó la impermeabilización de un sector de la cubierta del techo y el reemplazo de las cañerías de desagüe en esa misma zona. Además, se hicieron revoques impermeables sobre los muros y se colocaron nuevas placas de yeso en el subsuelo. En total, se intervinieron 37 metros cuadrados en la terraza y 102 metros cuadrados en el subsuelo.

 

Con esta planificación de obras, el gobierno provincial consolida acciones de preservación y fortalecimiento del patrimonio cultural, asegurando que se mantengan aquellos espacios históricos que forman parte de la memoria y la identidad entrerriana.

Gobierno de Entre Ríos Ministerio de Planeamiento Museo Histórico Provincial
