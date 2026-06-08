Feria americana del Club de Leones ofrece ropa y calzado desde 2.500 pesos

REDACCIÓN ELONCE
El Club de Leones Paraná Centro realiza una nueva feria solidaria, este lunes y martes, en su sede de calle Pellegrini. Lo recaudado será destinado a la compra de anteojos, medicamentos y asistencia para distintos sectores de la comunidad, supo Elonce.
El Club de Leones Paraná Centro puso en marcha una nueva edición de su feria americana solidaria, una actividad que permite recaudar fondos para sostener distintos programas de ayuda social que desarrolla la institución durante todo el año.
La feria se realiza en la sede ubicada en calle Pellegrini 547 y permanecerá abierta durante este lunes y martes, en el horario de 9 a 18. Allí se ofrecen prendas de vestir, calzado, accesorios y distintos artículos donados por la comunidad.
Al respecto, la directora y tesorera del Club de Leones Paraná Centro, Aída Alfaro de Lugón, destacó a Elonce que la actividad representa una de las principales fuentes de financiamiento de la institución. "Es una fuente de recaudación que luego destinamos a la compra de anteojos, medicamentos y distintas ayudas para personas que lo necesitan", señaló.
Fondos destinados a la asistencia social
La dirigente explicó que, durante los últimos meses, la entidad entregó más de 20 pares de anteojos y colaboró con la compra de medicamentos. "También hemos ayudado algunos merenderos y ya tenemos mercadería preparada para llevar a comedores comunitarios donde se cocina para personas en situación de calle", indicó.
Alfaro de Lugón también resaltó que el Club de Leones mantiene otras actividades abiertas a la comunidad, entre ellas cursos de lengua de señas, portugués, capacitaciones en higiene y seguridad y jornadas de reanimación cardiopulmonar.
"Seguimos ofreciendo actividades gratuitas para la comunidad como parte de nuestro trabajo permanente", expresó.
Prendas para toda la familia
Por su parte, María Teresa Carbone, integrante del Club de Leones, explicó a Elonce que la feria cuenta con productos para todas las edades. "Tenemos artículos para toda la familia, desde bebés hasta adultos mayores", comentó.
Entre las prendas disponibles se encuentran camperas, sacos, trajes, calzado y ropa de abrigo en distintos estados de conservación y a precios accesibles. "Se pueden encontrar prendas desde 2.500 pesos y también trajes completos de muy buena calidad", detalló.
La modalidad de pago incluye efectivo y transferencias mediante código QR.
Donaciones y economía circular
Las organizadoras explicaron que todos los artículos comercializados fueron recibidos a través de donaciones.
Aquellos elementos que no son destinados a la feria son seleccionados y entregados a escuelas, merenderos y organizaciones que los requieren.
"Recibimos mucha ropa en buen estado y la que no se vende también se dona a quienes la necesitan", indicó Carbone.
Además, señalaron que muchas personas concurren en busca de telas y prendas para reutilizar en emprendimientos vinculados al reciclado textil y la confección de nuevos productos.
Finalmente, invitaron a los vecinos a acercarse a la sede del Club de Leones y colaborar con una actividad que permite sostener diferentes acciones solidarias en Paraná.