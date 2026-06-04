FCyT e INTA fortalecieron la formación científica con enfoque territorial

REDACCIÓN ELONCE
Estudiantes de la FCyT participaron de una jornada junto a especialistas del INTA para analizar la aplicación del conocimiento científico en los desafíos productivos y ambientales de la región.
La ciencia aplicada al territorio regional fue el eje de una jornada desarrollada en la Facultad de Ciencia y Tecnología (FCyT) Sede Concepción del Uruguay de la UADER, donde estudiantes y especialistas reflexionaron sobre la articulación entre la formación académica y la realidad socio-productiva de Entre Ríos.
La actividad, denominada “Ciencia, docencia y territorio: el compromiso compartido entre INTA y FCyT”, fue organizada de manera conjunta por la casa de estudios y el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). La propuesta reunió a estudiantes interesados en conocer experiencias concretas de investigación y transferencia tecnológica vinculadas al desarrollo regional.
El encuentro tuvo como objetivo promover una formación integral mediante prácticas territoriales articuladas, permitiendo que los futuros profesionales relacionen los contenidos científicos adquiridos en las aulas con los desafíos productivos, ambientales y sociales de su entorno.
Experiencia científica con impacto regional
La jornada contó con la participación de la ingeniera agrónoma Miriam Noemí Asselborn, magíster en Protección Vegetal y especialista del INTA Concepción del Uruguay desde 2008. Durante su exposición, compartió su trayectoria profesional y los principales trabajos desarrollados en la región.
La profesional explicó aspectos vinculados al diagnóstico de enfermedades en cultivos locales y destacó su participación en el desarrollo de un bioinsumo innovador destinado al cultivo de arroz, una herramienta orientada a mejorar la sustentabilidad de la producción.
Además, presentó las líneas de investigación que actualmente impulsa en el marco del manejo integrado de cultivos de secano, especialmente trigo, soja y maíz, una tarea que combina con actividades de docencia y transferencia científica.
Compromiso con el desarrollo local
Desde las instituciones organizadoras valoraron la realización de la actividad y destacaron la importancia de consolidar espacios de intercambio entre la universidad y los organismos de investigación aplicada.
Según señalaron, estas instancias permiten fortalecer las trayectorias académicas de los estudiantes, ampliar su conocimiento sobre las problemáticas regionales y generar herramientas para aportar soluciones desde la ciencia.
Asimismo, remarcaron que la articulación entre la FCyT y el INTA contribuye a reforzar el compromiso con el desarrollo local y regional, promoviendo una formación profesional vinculada a las necesidades concretas del territorio.