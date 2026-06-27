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Haciendo Comunidad Educación

Estudiantes podrán participar de nuevas convocatorias educativas en el marco de Ferias de la Educación

La Biblioteca Nacional de Maestros, lanzó la convocatoria "Desafíos Creativos 2026 | Formas de decir el mundo", destinada a estudiantes de los niveles primario y secundario. La inscripción estará abierta hasta el 3 de julio.

27 de Junio de 2026
Ferias de la Educación.
Ferias de la Educación. Foto: (GPER).

La Biblioteca Nacional de Maestros, lanzó la convocatoria "Desafíos Creativos 2026 | Formas de decir el mundo", destinada a estudiantes de los niveles primario y secundario. La inscripción estará abierta hasta el 3 de julio.

Convocatorias educativas. La Biblioteca Nacional de Maestros, junto al Área de Actividades Científicas de la Secretaría de Educación de la Nación, lanzó la convocatoria "Desafíos Creativos 2026 | Formas de decir el mundo", destinada a estudiantes de los niveles primario y secundario. La inscripción estará abierta hasta el 3 de julio.

 

La iniciativa se desarrolla en el marco de la Feria de Educación 2026 y propone integrar literatura, arte, ciencia y tecnología desde una perspectiva STEAM, a través de cuatro desafíos creativos:

 

- Poesía (Eje Ciencias | Nivel Secundario): producción de poemas vinculados al conocimiento científico.

- Historieta (Eje Artes | Nivel Primario, segundo ciclo): creación visual con técnica libre.

- Microrrelato (Eje Matemática | Nivel Primario, segundo ciclo): escritura de textos de hasta 150 palabras.

- IA + Cuento (Eje Tecnología | Nivel Secundario): desarrollo de un objeto con inteligencia artificial acompañado de un relato.

 

La convocatoria estará habilitada hasta el 3 de julio. Por consultas, se encuentra disponible el correo electrónico bnm.desafioscreativos@educacion.gob.ar .

 

Por otro lado, la Secretaría de Educación de la Nación lanzó la Convocatoria Nacional de Proyectos Educativos Solidarios 2026, una iniciativa destinada a visibilizar y fortalecer experiencias pedagógicas que articulan el aprendizaje con el compromiso comunitario.

 

La propuesta está dirigida a instituciones educativas de nivel primario y secundario, de gestión estatal y privada, que se encuentren desarrollando proyectos educativos solidarios en ejecución. Las experiencias deberán estar orientadas a abordar problemáticas reales de las comunidades, integrando los aprendizajes escolares con acciones de compromiso social.

 

Las instituciones interesadas podrán inscribir sus proyectos hasta el 15 de julio. Para realizar consultas, se encuentra disponible el correo electrónico educacion.solidaria@educacion.gob.ar

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