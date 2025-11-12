 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Estudiantes de la Escuela Juan XXIII realizaron una muestra de trabajos prácticos: una celebración de la Educación Técnica

Con motivo de la Semana de la Educación Técnica, la Escuela Juan XXIII presentó su tradicional muestra anual de trabajos prácticos, donde los estudiantes exhibieron sus aprendizajes en diversas áreas técnicas.

12 de Noviembre de 2025
Continúan las actividades.
Continúan las actividades. Foto: Elonce

REDACCIÓN ELONCE

Con motivo de la Semana de la Educación Técnica, la Escuela Juan XXIII presentó su tradicional muestra anual de trabajos prácticos, donde los estudiantes exhibieron sus aprendizajes en diversas áreas técnicas.

En el marco de la Semana de la Educación Técnica, la Escuela Juan XXIII abrió sus puertas a la comunidad para mostrar el trabajo y la dedicación de sus alumnos en distintas áreas. En esta jornada, los estudiantes expusieron sus proyectos realizados en los talleres de carpintería, construcción, y electrónica, entre otros, demostrando el nivel de compromiso y aprendizaje que han alcanzado.

 

"El Día de la Educación Técnica se celebra el 15 de noviembre", expresó a Elonce Inés Cano, rectora de la institución. "Esta jornada es una oportunidad para que los chicos muestren los trabajos que han realizado durante todo el año, en los talleres y laboratorios. Estos proyectos son el cierre de un proceso de aprendizaje intensivo, y estamos muy orgullosos del compromiso de nuestros estudiantes".

Diversos proyectos y talleres en la exposición

Uno de los espacios destacados fue el taller de construcción, donde los estudiantes demostraron sus habilidades en mampostería y estructuras. "En este taller, los chicos practican técnicas de mampostería y elaboración de proyectos como arcos de ladrillo y paredes de cimentación", explicó Mario Locio, jefe general de enseñanza práctica.

La construcción de un arco de ladrillo fue de los proyectos más comentados. "El proyecto consiste en una estructura en la que el peso se distribuye de manera más equitativa, lo que permite que la construcción sea más sólida", explicó uno de los jóvenes estudiantes, mientras su compañero de taller detallaba las características de una mampostería de cimiento, esencial para la estabilidad de las viviendas.

Alumnos de la escuela Juan XXIII presentan sus proyectos en la semana de la educación técnica

"Hemos trabajado con mucha dedicación", dijo un estudiante mientras mostraba el dintel de una ventana, un elemento clave en la estructura de cualquier casa. "Soporta el peso de la parte superior de la apertura y lo distribuye hacia los laterales de la estructura".

 

Invitación a la comunidad: días abiertos y cierre de la semana

Además de los proyectos, los estudiantes aprovecharon la ocasión para invitar a la comunidad a participar. "Mañana estaremos desde las 8:30 a 11 y de 15 a 17. El viernes cerramos con una peña para celebrar la Semana de la Educación Técnica", comentó Cano.

Temas:

educación técnica escuela Estudiantes Muestra proyectos semana de la educación técnica
