 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Haciendo Comunidad Entrada libre y gratuita

Este fin de semana se realiza el 4° Encuentro Provincial de Muralismo en Maciá

El 4° Encuentro Provincial de Muralismo en Maciá comenzará este viernes con pintadas de murales, capacitaciones y actividades abiertas a la comunidad con música y danza.

8 de Mayo de 2026
4° Encuentro Provincial de Muralismo en Maciá
4° Encuentro Provincial de Muralismo en Maciá

El 4° Encuentro Provincial de Muralismo en Maciá comenzará este viernes con pintadas de murales, capacitaciones y actividades abiertas a la comunidad con música y danza.

Desde este viernes 8 al domingo 10 de mayo, Maciá se llenará de color con una nueva edición del Encuentro Provincial de Muralismo, organizado por el Gobierno de Entre Ríos, a través de la Secretaría de Cultura provincial junto a la Municipalidad local. Habrá pintadas de murales, capacitaciones y actividades abiertas a la comunidad con música y danza. Entrada libre y gratuita.

 

Durante los tres días, artistas entrerrianos seleccionados en una convocatoria abierta, pintarán murales en paredes de la ciudad, puestas a disposición para ese fin por la comunidad y el Municipio. Las pintadas serán en las siguientes direcciones: Gualeguaychú entre 25 de Mayo y San Martín; Pellegrini y Pte. Perón; Pellegrini entre 25 de Mayo y San Martín; Pte. Perón entre San Martín y 25 de Mayo; 25 de Mayo y Pte. Perón; Pte. Perón 764 entre Mitre y Urquiza.

 

El horario de inicio de las pintadas en cada jornada será: viernes 11hs, sábado 11:30hs y domingo desde las 9hs.

 

Por otro lado, habrá actividades abiertas a la comunidad, entre las que se destacan:

 

VIERNES 8

19 H: Acto de apertura con entrega de reconocimientos. Actuación del taller municipal de folclore Che Rojaijú y de la cantante Luz Quintana Grasso. En el Teatro Jorge Alfredo Alasino.

SÁBADO 9:

9 H: Capacitación Murales con tiempo propio. Ideas para antes y después de la pared. Coordina Camila Guerra "China del Río" (Rosario). Salón Comedor Predio de la Expo.

14.30 H: Taller Mural Comunitario y Participativo. Aproximación a la actividad mural con la comunidad de Maciá. Coordina Florencia Albornoz (Paraná). Paredón Escuela José M. Paz.

21 H: Peña en Gulp. Club Martín Fierro. Organiza: La Familia del Folklore.

DOMINGO 10

17.30 H: Entrega de certificados de capacitación. Actuación del grupo Nomeleskatime (Viale). Frente al Albergue Municipal sobre calle Eva Perón.

 

El programa completo del Encuentro se puede consultar en este link.

 

Sobre la Convocatoria:

Este año hubo más de 50 postulaciones con bocetos de artistas de distintas localidades entrerrianas, lo cual marcó un récord de inscripciones. Los seleccionados, además de producir sus murales en el Encuentro, reciben los materiales y premios económicos; también, de no residir en Maciá, se les cubre alojamiento y comidas. El jurado estuvo integrado por Camila Guerra, Melisa Eugenia Jatib y María Florencia Albornoz. La temática de esta edición es Pueblos Entrerrianos, arte e identidad.

Los Encuentros Entrerrianos de Arte forman parte de CUAC! Cultura Activa, un programa de actividades que la Secretaría de Cultura de Entre Ríos desarrolla en distintas localidades de la provincia con una mirada federal, con el objetivo de ampliar los circuitos artísticos, promover el intercambio y facilitar el acceso de la ciudadanía a los bienes culturales entrerrianos.

Temas:

Encuentro Provincial de Muralismo Macia
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso