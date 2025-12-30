Esta noche se realizará el Pesebre Murguero, que cumple 20 ediciones en Paraná

 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
30 de Diciembre de 2025
Pesebre Murguero
Pesebre Murguero Foto: archivo

REDACCIÓN ELONCE

El Pesebre Murguero celebrará su edición número 20 con una función frente a la parroquia Santa Rafaela María. La propuesta combina fe, murga, circo y música en un espectáculo abierto a toda la comunidad, supo Elonce.

El Pesebre Murguero celebrará su edición número 20 con una presentación especial frente a la parroquia Santa Rafaela María, en Paraná, luego de haber sido reprogramado por las condiciones climáticas. La actividad se desarrollará este martes, y se espera una importante participación de vecinos y familias para disfrutar de una propuesta cultural y religiosa que ya es un clásico de la ciudad.

 

El espectáculo, dirigido por Marcos Monjes, se llevará a cabo a partir de las 21 en calle Mario Monti 970 y propone una puesta en escena distinta del tradicional pesebre, combinando el relato del nacimiento de Jesús con elementos de murga, circo, música en vivo y humor. “Es un espectáculo religioso cultural que cuenta el nacimiento desde otra mirada, usando la murga, el circo y los payasos”, explicó el director.

Parroquia Santa Rafaela Mar&iacute;a, de Paran&aacute; (foto Elonce)
Parroquia Santa Rafaela María, de Paraná (foto Elonce)

Monjes recordó que el primer Pesebre Murguero se realizó en el año 2005 en el mismo espacio y que, salvo una interrupción puntual, la propuesta se sostiene de manera ininterrumpida durante dos décadas. “Volver a hacerlo en la parroquia es una forma de conmemorar los 20 años desde aquel primer pesebre murguero”, señaló.

 

 

Una propuesta colectiva y diversa

 

El director destacó que uno de los pilares de la continuidad del Pesebre Murguero es el grupo humano que lo conforma. Según explicó, participan personas de distintas procedencias, vinculadas tanto al ámbito de la religión como a la música, el teatro y el circo. “Es un grupo muy heterogéneo, donde lo importante es brindar el mejor espectáculo posible y disfrutar del proceso”, afirmó.

 

Además, resaltó que algunos integrantes comenzaron asistiendo como público cuando eran niños y con el paso del tiempo se sumaron como artistas. “Hay chicos que venían a verlo con sus padres y hoy están actuando con nosotros”, expresó.

El Pesebre Murguero celebrará sus 20 ediciones con una función especial

La presentación se realizará con música en vivo, tambores y canto, y convoca a un público diverso. Desde la organización recomendaron asistir con sillones y mate, y recordaron que, una vez finalizado el espectáculo, se realizará una pasada de gorra para colaborar con los gastos, sin que ello fuera un requisito para disfrutar de la función.

 

El Pesebre Murguero vuelve a consolidarse como una propuesta que articula fe, arte y participación comunitaria, ofreciendo una forma diferente de vivir el pesebre y fortaleciendo el encuentro entre artistas locales y vecinos.

Temas:

pesebre murguero Paraná
