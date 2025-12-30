El INTI dejará de prestar servicios metrológicos legales en Entre Ríos desde abril

El Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) resolvió dejar de prestar una serie de servicios metrológicos legales y certificaciones en distintas provincias del país, entre ellas Entre Ríos, como parte de un proceso de simplificación administrativa y reorganización de funciones. La medida fue dispuesta mediante la Resolución 213/2025 del Consejo Directivo del organismo, publicada en el Boletín Oficial.

Según lo establecido, la cesación de estos servicios se aplicará de manera gradual. En el caso de Entre Ríos, junto a otras provincias como Buenos Aires, Chaco, Corrientes, Misiones y Río Negro, el cese comenzará a regir a partir del 30 de abril de 2026, conforme al cronograma oficial fijado por la normativa.

La resolución determinó que el INTI dejará de brindar los servicios regulados y certificaciones detallados en los anexos I y II de la medida, vinculados a la aprobación de modelos, verificaciones primitivas y verificaciones periódicas de instrumentos de medición reglamentados. Estas tareas quedarán a cargo de laboratorios de ensayo y organismos de certificación privados, debidamente acreditados ante el Organismo Argentino de Acreditación (OAA).

INTI- Foto de archivo

Reorganización y desburocratización

Desde el organismo explicaron que la decisión se adoptó tras detectar demoras y superposición de funciones entre áreas del propio INTI y los entes privados ya habilitados para realizar estas verificaciones. En ese marco, se buscó avanzar en una “verdadera desburocratización y simplificación de los procesos productivos”, reduciendo costos y tiempos administrativos para proveedores y usuarios.

La normativa aclaró que los convenios, órdenes de trabajo o pedidos de certificación que se encuentren vigentes al momento del dictado de la resolución continuarán activos hasta su finalización, garantizando la continuidad de los trámites ya iniciados.

Plan de transición

Asimismo, el Consejo Directivo instruyó a las áreas técnicas del INTI a elaborar un plan de transición que contemple el resguardo documental, la preservación de registros, la publicación de procedimientos técnicos vigentes, la comunicación formal a usuarios y organismos de control, y un cronograma de cierre operativo de los servicios alcanzados por la medida.

Desde el organismo remarcaron que la resolución no implica erogaciones adicionales para el presupuesto del INTI y se enmarca en las políticas nacionales de simplificación normativa, promoción de la competencia y fortalecimiento del sistema de calidad, con el objetivo de que el Instituto concentre sus funciones en la metrología científica e industrial y en el desarrollo tecnológico.