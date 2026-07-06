 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Haciendo Comunidad

El hospital San Roque incorporó tecnología para la Unidad de Urología Pediátrica

El hospital San Roque de Paraná incorporó tecnología por más de 18 millones de pesos y consolidó su Unidad de Urología Pediátrica.

6 de Julio de 2026
Unidad de Urología Pediátrica en el San Roque
Unidad de Urología Pediátrica en el San Roque

El hospital San Roque de Paraná incorporó tecnología por más de 18 millones de pesos y consolidó su Unidad de Urología Pediátrica.

Con el objetivo de fortalecer la atención de las patologías urológicas infantiles, el Hospital Materno Infantil San Roque de Paraná conformó la Unidad de Urología Pediátrica e incorporó equipamiento de alta complejidad, una inversión del Ministerio de Salud de Entre Ríos que amplía la capacidad de resolución del sistema público provincial.

 

La nueva Unidad de Urología Pediátrica consolida un equipo especializado dentro del hospital de referencia en atención infantil de la provincia. Su puesta en funcionamiento permite brindar diagnósticos, tratamientos e intervenciones quirúrgicas específicas para pacientes pediátricos, fortaleciendo la respuesta del sistema sanitario.

 

Como parte de este proceso, el establecimiento incorporó un ureteroscopio de alta definición, adquirido con una inversión de 18.859.000 pesos financiada por el Ministerio de Salud. El equipo posibilita realizar procedimientos de mayor complejidad con más precisión y seguridad, ampliando las alternativas terapéuticas disponibles en el hospital.

 

La conformación de la unidad es el resultado de un trabajo sostenido de fortalecimiento institucional que incluyó la capacitación de profesionales, el desarrollo de competencias específicas y la organización progresiva de un servicio dedicado a la atención de las patologías urológicas infantiles.

 

Hasta ahora, los casos que requerían intervenciones de mayor complejidad debían derivarse a centros especializados fuera de la provincia. Con el nuevo equipo y la consolidación del servicio con los cirujanos pediátricos especializados Leandro Asen y Glenda Franco, el hospital San Roque incrementa su capacidad de resolución y reduce la necesidad de esos traslados.

Este avance mejora el acceso a una atención especializada para niños y niñas de toda Entre Ríos, favoreciendo diagnósticos y tratamientos oportunos dentro de la red pública provincial y fortaleciendo la calidad de las prestaciones en un área de alta complejidad.

Temas:

hospital San Roque urología
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso