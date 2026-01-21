 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Haciendo Comunidad

El CIC de La Floresta brindó una función de cine para los niños del barrio

En el marco de la agenda cultural de verano, el CIC de La Floresta ofreció una función de cine con jugo y pochoclos para los chicos del barrio.

21 de Enero de 2026
Cine en el CIC de La Floresta
Cine en el CIC de La Floresta

En el marco de la agenda cultural de verano, el CIC de La Floresta ofreció una función de cine con jugo y pochoclos para los chicos del barrio.

El Centro Integrador Comunitario (CIC) del barrio La Floresta desarrolla actividades recreativas destinadas a niñas y niños, en el marco de la agenda cultural de verano impulsada por el municipio. La propuesta incluye funciones de cine gratuitas, acompañadas por desayuno y espacios de encuentro para las familias de la zona.

 

Durante la mañana de este miércoles se proyectó una película infantil, Zootopia, con una importante participación de chicos que se acercaron junto a sus madres, padres y otros familiares. La iniciativa buscó generar un espacio de recreación accesible, especialmente para quienes no cuentan con la posibilidad de asistir a propuestas culturales aranceladas.

La directora del CIC, Gisela Gandini, explicó que las actividades forman parte de una agenda amplia pensada para el verano y destacó la respuesta de la comunidad. Señaló que se trató de la primera función matutina de cine y valoró la concurrencia de niñas y niños de distintas edades.

 

Además del cine de verano, el CIC La Floresta lleva adelante talleres musicales gratuitos que se dictan los días jueves por la mañana. Las clases se desarrollan con instrumentos disponibles en el lugar y están destinadas a niñas y niños que deseen sumarse, sin necesidad de inscripción previa.

 

Desde la institución remarcaron que estos espacios cumplen un rol fundamental de acompañamiento comunitario, al ofrecer actividades culturales, recreativas y de contención, con el objetivo de fortalecer el vínculo con las familias del barrio.

El Centro Integrador Comunitario funciona en la intersección de las calles Burmeister y El Resero, en el barrio La Floresta. Las actividades están orientadas a niños desde los 3 años en adelante, con la participación activa de la comunidad y el acompañamiento de personal municipal.

Temas:

CIC de La Floresta actividades Cine
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso