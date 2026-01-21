El CIC de La Floresta brindó una función de cine para los niños del barrio

En el marco de la agenda cultural de verano, el CIC de La Floresta ofreció una función de cine con jugo y pochoclos para los chicos del barrio.
El Centro Integrador Comunitario (CIC) del barrio La Floresta desarrolla actividades recreativas destinadas a niñas y niños, en el marco de la agenda cultural de verano impulsada por el municipio. La propuesta incluye funciones de cine gratuitas, acompañadas por desayuno y espacios de encuentro para las familias de la zona.
Durante la mañana de este miércoles se proyectó una película infantil, Zootopia, con una importante participación de chicos que se acercaron junto a sus madres, padres y otros familiares. La iniciativa buscó generar un espacio de recreación accesible, especialmente para quienes no cuentan con la posibilidad de asistir a propuestas culturales aranceladas.
La directora del CIC, Gisela Gandini, explicó que las actividades forman parte de una agenda amplia pensada para el verano y destacó la respuesta de la comunidad. Señaló que se trató de la primera función matutina de cine y valoró la concurrencia de niñas y niños de distintas edades.
Además del cine de verano, el CIC La Floresta lleva adelante talleres musicales gratuitos que se dictan los días jueves por la mañana. Las clases se desarrollan con instrumentos disponibles en el lugar y están destinadas a niñas y niños que deseen sumarse, sin necesidad de inscripción previa.
Desde la institución remarcaron que estos espacios cumplen un rol fundamental de acompañamiento comunitario, al ofrecer actividades culturales, recreativas y de contención, con el objetivo de fortalecer el vínculo con las familias del barrio.
El Centro Integrador Comunitario funciona en la intersección de las calles Burmeister y El Resero, en el barrio La Floresta. Las actividades están orientadas a niños desde los 3 años en adelante, con la participación activa de la comunidad y el acompañamiento de personal municipal.